Xbox em apuros? Editoras debatem se vale a pena apoiar consolas da Microsoft

A Xbox poderá ficar sem o apoio de editoras terceiras, que questionam se vale a pena lançar jogos para as consolas da Microsoft. As baixas vendas na Europa, aliadas à estratégia de lançamento de jogos para a Nintendo e a PS5, provocaram a desconfiança de algumas editoras.

De acordo com Chris Dring, diretor da GamesIndustry.biz, algumas editoras manifestaram dúvidas sobre a Xbox e a sua estratégia futura. O responsável por uma das principais publicações do setor partilhou a sua experiência na recente Game Developers Conference, onde se reúnem os criadores e estúdios. De acordo com o executivo, a Xbox está em apuros enquanto fabricante de hardware.

A única coisa que uma grande empresa que lançou um grande jogo no ano passado disse foi: 'Não sei porque nos demos ao trabalho de a apoiar. A outra coisa que ouvi (de uma empresa muito proeminente e de outra não tão proeminente) foi que o desempenho da Xbox na Europa está a estagnar.

Afirmou Dring.

A queda da Xbox refere-se a um relatório do final de 2023 que indica que as vendas das consolas Xbox X e S Series caíram 52% na Europa. Em contrapartida, a PS5 registou um crescimento anual de 143% e foi a consola mais vendida na Europa.

Com as vendas em baixo e a estratégia de exclusivos pouco clara, há quem questione se a Xbox continua a ser uma plataforma viável para a publicação de jogos. Segundo Dring, uma grande editora foi mais longe e afirmou que o mercado é a PS5 e o PC.

Estamos perante a transição para uma geração sem consolas

O apoio de terceiros é fundamental para o sucesso ou para a morte de uma consola. Apesar de ter perdido a guerra para a Sony e a Nintendo, a Xbox está numa posição privilegiada para dar o salto para a multiplataforma. A compra da Activision-Blizzard, o Game Pass e o fim da exclusividade mostram que a Microsoft está concentrada em mais do que apenas uma peça de hardware.

Phil Spencer, diretor da Microsoft Gaming, mostrou o seu interesse em levar a experiência Xbox para as consolas portáteis. Spencer acredita que um Steam Deck com Game Pass seria fundamental para o sucesso da empresa, pelo que está a avaliar opções para oferecer uma versão do Windows otimizada para jogos. Em última análise, o objetivo é colocar o Game Pass no maior número possível de lojas.

Se a Xbox perder o apoio de algumas editoras, não será o fim da plataforma, embora isso tenha um impacto considerável no seu catálogo. O conceito de "Xbox como fabricante de hardware" é uma ideia que está a desvanecer com o passar do tempo. A Microsoft sabe disso e está a acelerar o passo para se posicionar para o momento em que não precisaremos de consolas para jogar.

Leia também: