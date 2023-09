O futuro do Rally chega este ano com EA SPORTS WRC

Recentemente, a Electronic Arts apresentou o futuro do Rally virtual, com EA SPORTS WRC, o jogo oficial do FIA World Rally Championship. Desenvolvido pela Codemasters, a equipa responsável pela série DiRT Rally, que conta com mais de 25 anos de experiência em videojogos off-road, o EA SPORTS WRC trata-se do primeiro jogo de rali criado exclusivamente para a próxima geração.

Em desenvolvimento para a PlayStation 5, Xbox Series X e para PC (via EA App, Epic Store e Steam), EA SPORTS WRC será o passo evolutivo lógico para DiRT Rally e tornar-se-á no primeiro simulador de rally desenvolvido pela EA Sports (Codemaster) para as consolas de última geração.

O Rally é uma das modalidades desportivas (motorizadas) que mais público desloca atrás das infindáveis etapas e competições internacionais. DiRT Rally tem-se mantido num lugar de destaque (juntamente com o WRC) no que respeita aos simuladores da modalidade, sendo que este "novo" EA SPORTS WRC vem agora aumentar ainda mais as expetativas e ambição.

"O EA SPORTS WRC é a forma mais pura de automobilismo, onde cada etapa é uma luta contra o relógio, o terreno e contigo mesmo", disse Ross Gowing, Diretor Criativo Senior da Codemasters. "Este é o jogo de rali que sempre quisemos fazer, que combinando o profundo conhecimento e experiência do nosso estúdio com o poder da licença oficial do WRC, representa o auge do automobilismo de rally. O novo motor do jogo permitiu-nos levar o rally até ao limite do que é considerado possível, e as funcionalidades adicionais, incluindo Builder e Moments, dão aos jogadores ainda mais formas de interagir com o desporto que amam."

Combinando as capacidades do Unreal Engine, com o sistema de física que caracteriza a série DiRT Rally, EA SPORTS WRC oferecerá etapas mais longas e mais detalhadas que qualquer jogo DiRT anterior, incluindo os 18 locais oficiais do Campeonato FIA World Rally Championship e mais de 600 km de implacáveis etapas de asfalto, cascalho e neve.

O jogo possui ainda 10 veículos atuais WRC, WRC2 e Junior WRC e 68 dos carros de rally mais icónicos que abrangem 60 anos da modalidade. Ao trabalhar em conjunto com equipas e fabricantes oficiais do WRC, como a Ford, Toyota e Hyundai, cada veículo é construído para enfrentar todos os desafios que enfrentarás ao longo da temporada.

Os carros híbridos 4WD Rally1 são alguns dos mais rápidos da história da modalidade, capazes de velocidades incríveis enquanto enfrentam saltos que desafiam a gravidade, superfícies deterioradas e clima adverso.

Por outro lado, o sistema Dynamic Handling System refina o modelo original da Codemasters e proporciona aos jogadores uma experiência off-road mais realista. Ao receber o feedback de pilotos, incluindo o ex-candidato ao título do FIA Junior WRC e campeão do FIA European Rally Championship ERC3 de 2023, e designer de jogos Jon Armstrong, os jogadores podem escolher uma configuração de piloto profissional que espelha a experiência que os pilotos encontram a cada semana de corrida.

Novos jogadores podem personalizar a condução, permitindo-lhes fazer ajustes para ajudá-los a dominar o derradeiro desafio off-road jogador versus ambiente. O realismo estende-se ao áudio, com cada carro intrinsecamente replicado, e novos ritmos, inclui ainda comandos simplificados para pilotos novatos, que dão informações muito necessárias ao jogador a cada etapa.

A introdução do Builder permite ainda que todos aqueles que sonham em construir o seu próprio carro de rally da era moderna, o possam fazer. Desde selecionar os chassis, as carroçarias e as peças mecânicas mais importantes até à personalização do interior e do exterior, ou da pintura do bólide.

Foi ainda assumido pela EA Sports que EA SPORTS WRC vai reunir fãs de todo o mundo com modos multijogador e multiplataforma, permitindo que até 32 jogadores, compitam pelos melhores tempos e lugares. Usando o EA Racenet, a app racing da EA, os Clubs funcionam como centros construídos pela comunidade, que oferecem torneios personalizados de rally em várias superfícies, em qualquer local e época do ano.

Juntamente com eventos personalizados, os Moments, atualizados diariamente no jogo, dão aos jogadores a oportunidade de reviver cenários cruciais da temporada de 2023 ao lado de eventos clássicos dos arquivos da modalidade.

Por fim, todos os jogadores que reservarem EA SPORTS WRC recebem até três dias de acesso antecipado a partir de 31 de outubro de 2023, e cinco passes VIP, cada um com conteúdo adicional pós lançamento, pacotes de vanity compostos por animações e vestuário.

