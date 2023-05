OPI e Xbox unem forças para o primeiro Comando Exclusivo conjunto

A marca OPI, mais conhecida pelos consumidores de produtos relacionados com as mãos e mais em particular, as unhas, uniu-se à Xbox para uma iniciativa inesperada. Ambas as marcas anunciaram recentemente o lançamento de um comando para a Xbox Series X em conjunto.

Com a iminente chegada do Verão parece que chega também uma maior liberdade e predisposição para uma abordagem mais alegre e colorida dos nossos dia a dia. Talvez por isso (ou não), a OPI, uma marca líder no ramo das unhas e tratamentos das mesmas, associou-se à Xbox para dar um pouco mais de cor às Xbox Series X deste planeta fora.

Com efeito, as duas marcas anunciaram o seu primeiro comando para consola em conjunto, numa iniciativa que promete trazer muito mais cor e beleza às jogatanas de Verão.

O ano passado a Xbox associou-se à OPI para lançar uma palete inspirada no gaming para a primavera, mas, desta vez, quer ir mais além e a decisão passou pelo lançamento de um Comando Xbox Wireless exclusivo, inspirado nas cores de unhas da OPI.

O novo comando, com o nome de Sunkissed Vibes OPI Special Edition Xbox Wireless Controller inclui quatro cores apelativas ao verão, inspiradas pela nova sua coleção Summer Make the Rules (vendido em separado).

"Começa por pintar as tuas unhas com o Sanding in Stilettos da OPI ou eleva o teu visual ao combinar o atrevido e glossy D-Pad com o Flex on the Beach da OPI. Os jogadores mais aventureiros podem deixar de lado qualquer inibição e utilizar o azul Surf Naked. Como toque final, diverte-te no brilho do verão com os botões e gatilhos da Xbox inspirados pelo Summer Monday-Fridays da OPI." são as palavras que a OPI sugere a todos os jogadores que se queiram embeber do espírito do verão com este novo comando.

Este comando, que se trata de uma Edição Especial, incorpora-se facilmente em qualquer setup da Xbox e permite jogar no PC, iOS e Android. Tem uma autonomia de até 40 horas de bateria e inclui uma entrada para headset de 3.5mm. Será ainda possível personalizar os botões do comando através da aplicação Xbox Accessories.

O comando Sunkissed Vibes Special Edition está disponível por 64,99€ e pode ser encontrado na Microsoft Store e Worten.