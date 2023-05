Fraude financeira online atingiu já 8% dos portugueses que usam a internet

É um problema crescente que o Banco de Porugal quer combater. A Literacia Financeira Digital para Portugal é uma urgência dados os números recentes que revela que foram já 8% dos portugueses com acesso à internet que foram vítimas de algum tipo de fraude financeira.

Dados preocupantes

De acordo com um inquérito realizado em Portugal pela OCDE, publicado em abril, 8% dos portugueses que utilizam a internet já foram vítimas de fraude financeira, com essa percentagem a subir até aos 14% nos utilizadores entre os 25 e 39 anos.

O estudo revela que menos de metade dos utilizadores da internet consegue responder corretamente à maioria das perguntas relativas a conhecimentos financeiros digitais.

Apenas 45% dos 1.516 inquiridos que serviram de amostra para o estudo reconhecem o phishing e o pharming como esquemas fraudulentos online, e apenas 40% das pessoas reconhece que os criptoativos não têm o mesmo quadro regulatório que as notas e as moedas. É ainda referido que a maioria dos portugueses não adota com frequência medidas de segurança na utilização de aplicações móveis.

Literacia Financeira Digital para Portugal

Para responder a estas e a outras necessidades de literacia financeira digital, o Banco de Portugal em conjunto com a OCDE e com a Comissão Europeia, desenhou um plano de 40 medidas para implementar até 2028.

O grande objetivo do "Estratégia de Literacia Financeira Digital" é a sensibilização da população para a importância da literacia financeira digital. O Banco de Portugal revela que pretende criar um canal de youtube com conteúdo de literacia financeira e aumentar a visibilidade do portal do Cliente Bancário e do portal Todos Contam.

Além disso, considerando o público-alvo bastante alargado, desde os mais novos aos mais velhos, o BdP pretende promover a formação financeira digital nas escolas com atividades curriculares e extracurriculares e de eventos para crianças e estudantes. Tem também como objetivo identificar e divulgar boas práticas em matéria de conceção e implementação de formação financeira digital a seniores.

Chegar até à população mais velha é fundamental. Os dados da OCDE mostram que apenas 8,1% dos mais velhos acedem a sites ou aplicações de homebanking para aceder à sua conta bancária, além da maioria dos idosos desconhecer a existência de contas de pagamento associadas aos smartphones, como o MBWay.

O BdP quer ainda apoiar iniciativas que promovam a informação imparcial de serviços financeiros digitais e riscos conexos. Para salvaguardar a qualidade dessa iniciativa, o Banco de Portugal prevê a criação de “uma base de dados ou de um registo facilmente acessível e centralizado de entidades fidedignas que fazem formação financeira digital, iniciativas de confiança por tema e público-alvo.