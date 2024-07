“Tão fáceis de utilizar como um multibanco”: EUA têm balas em vending machines

O mundo não vê com bons olhos a relação que os Estados Unidos mantêm com as armas. No entanto, apesar disso, alguns supermercados do país têm, agora, balas disponíveis em vending machines, ou máquinas de venda automática.

De acordo com um relatório do Small Arms Survey, os Estados Unidos são a única nação do planeta que tem mais armas de fogo do que civis. De facto, a relação com o armamento é polémica.

Apesar de a maioria das nações estrangeiras se opor à disponibilidade das armas para cidadãos, uma vez que, entre outros problemas, resulta numa taxa altíssima de criminalidade, o país não parece estar a afastar-se delas. Pelo contrário, está a facilitar, ainda mais, o acesso.

Conforme noticiado pela estação de televisão KXII, a American Rounds instalou as suas primeiras seis máquinas de venda automática entre o Alabama e Oklahoma, e espera expandir-se para mais de 200 locais nas próximas semanas.

Semelhantes às que estamos habituados a ver com comida, bebidas ou outros produtos consumíveis e utilitários, estas máquinas, que estão equipadas com um ecrã tátil, um leitor de identificação, uma câmara e o compartimento onde cairá o produto, comercializarão balas para as armas.

Estas máquinas de venda automática têm um sistema de reconhecimento, de modo a verificar a identidade dos clientes, que precisam de ter mais de 21 anos para utilizá-las. Segundo Grants Magers, diretor-executivo da American Rounds, as máquinas verificam a identidade dos clientes através da sua carta de condução e do reconhecimento facial.

A American Rounds está a instalar as suas máquinas de venda automática em supermercados e outras superfícies comerciais, com o objetivo de disponibilizar balas a qualquer hora do dia.

No seu site oficial, a empresa responsável afirma que esta nova abordagem de venda de balas é mais segura do que a abordagem tradicional. Além de não permitir o roubo de projéteis, estes são apenas vendidos a pessoas autorizadas.

Colocadas em locais estratégicos, as nossas máquinas são tão fáceis de utilizar como um multibanco, facilitando uma transação rápida que lhe permite voltar ao que mais lhe interessa em minutos.

Disse Grants Magers, acrescentando que a empresa espera "ajudar a construir uma comunidade melhor no que respeita à compra de balas".

A primeira máquina de venda automática de balas, nos Estados Unidos, foi instalada em janeiro deste ano, na Fresh Value, em Pell City, no Alabama. Desde então, foi instalada outra unidade em Tuscaloosa, no mesmo estado. As restantes quatro unidades estão no Oklahoma.

É objetivo da American Rounds expandir a sua rede, pelo que resta-nos aguardar para perceber até onde vai chegar.