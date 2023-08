FlightRadar24 tem registados os últimos 30 segundos do avião de Prigozhin antes da queda

Ainda sem certezas se Prigozhin seguia ou não no avião que caiu na passada quarta-feira, a verdade é que as autoridades russas querem fazer o mundo acreditar que sim. O serviço FlightRadar divulgou um relatório onde mostra os últimos 30 segundos de voo do jato executivo Embraer Legacy 600 e, aparentemente, não existiu nenhum problema até à queda vertiginosa.

Pouco depois de levantar voo de Moscovo em direção a São Petersburgo, o voo RA-02795 do jato executivo Embraer Legacy 600, onde se alega que seguia Prigozhin, caiu. O governo russo diz que o avião seguia com um total de 10 pessoas, entre elas o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e todos morreram no local. As imagens abaixo foram partilhadas pela Reuters.

O serviço de monitorização de voos FlightRadar24 publicou um relatório sobre a viagem do avião Embraer Legacy 600, onde mostra como até 32 segundos antes da queda, tudo parecia decorrer normalmente. Mas, a partir daí, o jato sobe e desce repentinamente até se despenhar em território russo.

Como é que os dados foram obtido pelo FlightRadar24

Segundo é explicado, embora esta aeronave esteja equipada com ADS-B, foi rastreada pelo MLAT – provavelmente devido à interferência/bloqueio de GNSS na área. O “D” em ADS-B significa dependente, ou seja, dependente de um relatório de posição de uma fonte GNSS (GPS, GLONASS, etc.) para um relatório de posição adequado. Sem isso a aeronave continua a enviar dados, mas não a sua localização precisa.

Na ausência de atualizações de posição da aeronave, o Flightradar24 utiliza a Multilateração (MLAT) para calcular a posição da aeronave com base na receção de sinais por múltiplos recetores na área.

Os recetores da rede Flightradar24 receberam dados da aeronave pela primeira vez às 14h46 UTC. Conseguimos calcular as posições das 14:59 UTC às 15:11 UTC enquanto a aeronave subia a uma altitude de cruzeiro de 28.000 pés. A aeronave continuou a transmitir dados até 15:20:14 UTC.

Embora a aeronave não estivesse a transmitir informações de posição, outros dados como altitude, velocidade, taxa vertical e configurações do piloto automático foram transmitidos. São estes dados que fornecem algumas informações sobre os momentos finais do voo.

Depois de atingir e estabilizar a 28.000 pés às 15:10 UTC, a aeronave continuou em voo em velocidade consistente até as 15:19 UTC, momento em que a taxa vertical diminui drasticamente e a aeronave desce brevemente antes de subir a uma altitude máxima de 30.100 pés para voltar a descer até aos cerca de 27.500 pés.

O jato sobe novamente até atingir os 29.300 pés antes de se estabilizar novamente. Em seguida, desce, com os dados finais recebidos às 15:20:14 UTC, a uma altitude de 19.725 pés. O gráfico de altitude abaixo mostra os 32 segundos finais dos dados de altitude recebidos.

O gráfico abaixo representa a taxa vertical relatada da aeronave em pés por minuto durante o voo.

A Ucrânia já veio afirmar que a morte (ou presumível morte) de Prigozhin é irrelevante para o desenrolar da guerra, mas para Putin, que continua a dizer que o Kremlin nada tem a ver com a queda do avião, esta pode ser mais uma forma de afirmação do seu poder enquanto líder.