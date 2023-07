Apple lança o iOS 16.6 e traz importantes correções de erros para todos

Depois de várias versões beta e com a RC já a rolar nos smartphones dos programadores, chega a versão final para todos. A Apple frisa que o iOS 16.6 traz "importantes correções de erros e atualizações de segurança". Portanto, atualize o quanto antes.

O que há de novo no iOS 16.6?

A Apple lançou oficialmente o iOS 16.6 para todos os utilizadores de iPhone. A atualização de software mais recente inclui "correções de bugs importantes e atualizações de segurança", de acordo com as notas de lançamento.

A Apple também lançou o iPadOS 16.6, tvOS 16.6, watchOS 9.6 e macOS 13.5 com as mesmas notas de lançamento. Uma atualização separada para o HomePod oferece "melhorias de desempenho e estabilidade".

O iOS 16.6 está em forma de desenvolvedor e beta público desde maio. Na semana passada, a Apple enviou a primeira versão candidata a lançamento do iOS 16.6.

Não se espera que o lançamento de hoje inclua algum novo recurso para o utilizador. Aliás, a Apple estará agora focada em atribuir ao iOS 17 o máximo de novidades possíveis. Esta versão será provavelmente uma das últimas atualizações do iOS 16 antes de passar para atualizações estritamente focadas na segurança. Uma exceção é o suporte ao idioma hebraico para Apple TV e HomePod.

O iOS 15, por exemplo, subiu para a versão 15.7.X como uma opção para utilizadores que atrasam a atualização para o iOS 16.

As novidades do iOS 17 não serão para todos

O iOS 17 também deixa de oferecer suporte para o iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Isso significa que este ciclo de desenvolvimento do iOS 16 marcará as atualizações finais para esses telefones também. No entanto, a Apple continua a lançar atualizações de segurança para hardware executando versões mais antigas do iOS durante vários anos.

Cada atualização de software está disponível para todos os utilizadores a partir de hoje