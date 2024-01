Análise: ZimaBlade, um Mini PC para quem quer fazer muito por pouco dinheiro

O ZimaBlade é um Mini PC com enormes capacidades mas bastante acessível, não só para desenvolver a aprendizagem de quem se está a iniciar no mundo dos serviços cloud, como também para quem pretende um mini-servidor muito abrangente e mais potente que, por exemplo, um Raspberry Pi 4. E desta vez, temos muitas placas de expansão para mostrar.

O ZimaBlade nasce depois do crescente interesse pelo seu antecessor ZimaBoard, que já aqui analisámos no Pplware.

De acordo com a IceWhale Technology, os criadores deste dispositivo, o principal propósito do ZimaBoard era de oferecer aos utilizadores uma forma simples de hospedar as suas aplicações e de construir os seus servidores pessoais. Embora tenha claramente conseguido esse objetivo, muitos utilizadores pediram uma versão mais pequena e mais acessível. Para responder a esse pedido, nasceu o ZimaBlade.

Dessa forma, permitem que mais pessoas consigam hospedar os seus conteúdos e construir os seus próprios servidores, facilitando esse processo não apenas com hardware, mas também com software adequado e simples de usar. Todos os detalhes sobre o propósito de criação do ZimaBlade podem ser vistos no artigo «The Story Behind: ZimaBlade».

Especificações

O Mini PC ZimaBlade é um computador ultra-compacto e de baixo consumo, de tamanho inferior ao ZimaBoard e ligeiramente superior a um Raspberry Pi Model B. Ainda que seja referido como um dispositivo para iniciantes, traz interfaces que o tornam adequado para utilizações mais avançadas e que não estão habitualmente disponíveis noutros dispositivos nesta gama de preços.

Existe em duas versões: o ZimaBlade 3760, com um CPU Intel Celeron "Apollo Lake" N3350 Dual-Core (TDP de 6W), e o ZimaBlade 7700, com um CPU J3455/E3950 Quad-Core (TDP de 10 W). A RAM, para tornar o dispositivo mais barata, não está incluída, permitindo assim que os utilizadores reutilizem um módulo de reserva ou comprem onde preferirem.

O armazenamento interno para acomodar o sistema operativo é eMMC 5.1 de 32 GB, mas naturalmente pode utilizar o armazenamento a partir de outra interface da sua preferência para esse fim.

Quanto à conectividade, tem 2 portas SATA 3.0 6 Gbps (com alimentação suficiente para alimentar um disco HDD de 3.5"), 1 porta Ethernet 1 Gbit, 1 porta PCIe 2.0 4x, 1 porta USB 3.0 (2 USB 2.0 internas) e 1 porta mini-DisplayPort 1.2 com suporte para 4k@60Hz. Para alimentação, existe a porta USB C de 45 W, que pode ser utilizada simultaneamente para DisplayPort 4k@60Hz.

O arrefecimento é passivo (sem ventoinha, completamente silencioso), suporta virtualização Intel VT-d e VT-x, suporta instruções avançadas de encriptação AES-NI, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD Technology, entre outras.

Finalmente, tem dimensões de 107 x 80 x 23 mm e pesa apenas 175g. Abaixo pode ver o modelo 3D oficial do ZimaBoard. Pode ver as especificações completas nesta tabela.

A embalagem é muito compacta. Traz o ZimaBlade, um cabo USB-C <-> USB-C, uma adaptador SATA com alimentação, e 2 autocolantes. O transformador é fornecido como um acessório separado, por forma a tornar este produto mais económico, até porque é relativamente habitual haver redundância de carregadores "lá por casa".

No que respeita ao design, está muito bem conseguido. Os acabamentos são de grande qualidade e é simples aceder ao seu interior para colocar o módulo de RAM (tirar a moldura preta e desapertar 2 pequenos parafusos). A base metálica para ajudar ao arrefecimento, e que se prolonga até uma das laterais, tem 4 pés de borracha, que facilita a fixação e estabilidade deste mini PC, algo que ficou em falta no ZimaBoard.

Na caixa, além do ZimaBlade, é forncecido um cabo USB-C/USB-C, um cabo para SATA com alimentação (para ligar drive externa, 2 autocolantes e o manual de utilizador. O transformador não está incluído, onde é esperada uma alimentação de 12V/3A.

CasaOS - o sistema operativo ideal para ter em casa

Por uma questão de facilidade de utilização, e possivelmente por ser adequado para a maioria dos casos de uso deste Mini PC, o sistema operativo pré-instalado é o CasaOS. Trata-se de um sistema baseado no poderoso Debian, mas moldado às necessidades domésticas, mas com a vertente de entusiasta.

É um sistema operativo baseado em apps, que podem ser instaladas a partir da App Store e que correm em docker containers. As apps estão disponíveis a partir de várias fontes, onde nativamente o CasaOS disponibiliza (neste momento) 41 apps, mas disponibiliza mais de 80. Além disso, pode facilmente adicionar as apps disponibilizadas pela comunidade, fazendo assim o valor crescer para mais de 150.

Mas não se fica por aqui! É possível instalar qualquer Docker Image/CLI e passar a ter disponível a nova aplicação a partir do CasaOS, num porto dedicado e sempre disponível. Portanto, uma infinidade de possibilidades!

O acesso ao CasaOS é simples. Basta ligar à rede local e abrir o endereço IP a partir de um browser. Poderá, de imediato, criar a conta principal e começar a utilizar.

Um servidor em casa, para armazenamento, domótica e multimédia

Só de ver a lista de aplicações disponíveis, surge logo um "formigueiro nos dedos" com vontade de instalar e configurar muitas das aplicações disponíveis.

Na gestão de ficheiros e armazenamento, é simples ter o seu próprio "Dropbox" (app FileBrowser), com acesso a partir do exterior (se assim entender) e partilha com outros utilizadores. Um sistema de backups e sincronização automática entre dispositivos é também determinante (app Syncthing) e, principalmente para programadores, um sistema de controlo de versões está ao alcance de 2 cliques, onde poderá ter o seu próprio servidor Git (app Gitea).

Na domótica, a mais completa e abrangente aplicação também está presente, o HomeAssistant, que pode utilizar para monitorizar e controlar toda a casa (e não só). E depois, claro, também é simples ter o seu próprio "Netflix" (apps Plex, Jellyfin ou Emby), o seu "Spotify" (app Lidarr) ou o seu "Google Photos" (app PhotoPrism). E isto são meros exemplos...

Mas... e o "verdadeiro" sistema operativo?

Ao contrário do que acontece com o ZimaBoard, onde tem um sistema operativo Debian com uma interface completamente funcional, no caso do ZimaBlade a interface de utilizador não está a ser carregada. Uma vez que, comparativamente, o ZimaBlade se trata de uma máquina com recursos inferiores ao ZimaBoard, esta é uma excelente abordagem para garantir que não estão a ser deperdiçados recursos. Se ligar o ZimaBlade ao monitor, apenas aparece a linha de comandos para fazer a autenticação.

No entanto, tal como é referido no capítulo das especificações, o ZimaBlade suporta 2 saídas de vídeo, pelo que terá sempre essa possibilidade garantida... com os devidos ajustes, claro. Basta arrancar com a interface ou instalar um sistema operativo da sua preferência.

E isso não anula a possibilidade de continuar a utilizar o CasaOS, já que pode continuar a funcionar como um serviço em background. Dessa forma, este Mini PC pode mesmo servir como box de TV ou Media Center, para usar com o Plex ou o Kodi ligado à sua TV, ou mesmo com emuladores de jogos Retro que nos oferecem tanta nostalgia. E é claro, uma suite de Office e browser estão sempre disponíveis para servir de computador pessoal... sempre com os serviços do CasaOS a correr em segundo plano.

Acessórios, muitos acessórios!

Com a premissa de utilização mais avançada, por profissionais ou entusiastas, a porta PCIe 2.0 4x abre o caminho para propósitos mais arrojados, permitindo ligar acessórios que podem mudar completamente o propósito de utilização desta máquina.

Em concreto, a IceWhale deu-nos o privilégio de mostrar as placas de expansão e alguns acessórios que coloca na sua montra online, facilitando o trabalho de pesquisa a quem já tem algo na ideia. Além de garantir a compatibilidade com um dispositivo Zima e de, de certa forma, garantir o mesmo nível de qualidade, também é garantido um preço justo.

Na imagem acima podemos encontrar um cabo adaptador para ligar e alimentar duas drives SATA (1), uma placa para 5x SATA III (2), uma placa para 2x M.2 NVME (3), uma placa com 4x porta ethernet 2.5G (4), placa com porta ethernet 10G (5), e placa de expansão de 4x portas USB 3.0 (6).

Além destas placas de expansão, existem muitos outros acessórios, que valem a pena ser conhecidos. Visite a página de produtos da Zima Store Online.

Veredicto

O ZimaBlade demonstrou ser um Mini PC bastante versátil e preparado para servir imensos propósitos, desde o doméstico ao profissional, pensado principalmente para quem quer gastar um valor baixo mas ser servido com um dispositivo capaz de muito.

Pode facilmente servir de NAS, de servidor multimédia, de sistema de monitorização e controlo para a sua casa (Home Assistant), entre muitas outras finalidades. É uma board que permite grande flexibilidade, não apenas pelas 2 portas SATA 3.0 e a saída mini-DP com 4k@60Hz, mas principalmente pela porta PCIe 2.0 4x que permite expandir para interfaces muito diversificadas, tal como mostrámos diversos acessórios.

Tem ainda a vantagem de ser muito compacto e totalmente silencioso, já que não tem qualquer ventoinha, utilizando apenas o dissipador passivo para arrefecer.

É suportado por uma grande comunidade, que desenvolvimento e disponibiliza novas aplicações, permitindo assim integrar novos serviços e continuar a alargar a sua abrangência.

O Mini PC ZimaBlade está disponível por um preço a partir de 89€, incluindo taxas e custos de envio. Poderá ainda obter um desconto de $10 mediante a inscrição na newsletter oficial, a partir do site, tendo assim acesso a um código de desconto.

ZimaBlade

O Pplware agradece à IceWhale Technology pela cedência do ZimaBlade e acessórios para análise.