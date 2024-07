Mini PC BMAX B8 Plus, económico e ideal para produtividade

O mercado dos Mini PCs tem crescido imenso, por diversas razões. São económicos, versáteis, adaptam-se a imensos propósitos e permitem reutilizar os periféricos já existentes. Hoje sugerimos o novo BMAX B8 Plus, com muita capacidade e carregado de tecnologia.

Hoje em dia, um Mini PC tem capacidades adequadas para a esmagadora maioria dos trabalhos. O facto de ser mini, porque é realmente pequeno, nada tem a ver com o seu desempenho, conseguindo sair a ganhar em flexibilidade de utilização, versatilidade e poupança energética.

As características do BMAX B8 Plus

O novo Mini PC BMAX B8 Plus vem equipado com um processador Intel Core i5-12600H, com 12 núcleos (16 threads) e velocidade de relógio máxima de 4,5 GHz, com uma TDP de 45 W. Este modelo inclui uns estrondosos 24 GB de RAM LPDDR5 (4400 MHz) e uma drive SSD NVMe de 512 GB, portanto, com muita margem para softwares mais pesados. Tem ainda capacidade de expansão num slot M.2 2280 NVMe.

Em termos gráficos, tem uma GPU Intel Iris Xe, com velocidade de relógio máxima de 1,4 GHz. Suporta, naturalmente, 4K @ 60 Hz, incluindo HDR dinâmico e 3 ecrãs em simultâneo (2x HDMI 2.1 + 1x Type-C). É também capaz de correr jogos recentes, apresentando os FPS médios para alguns títulos: League of Legends com 122 FPS, Street Fighter 4 com 100 FPS e Shadow of the Tomb Raider com 46 FPS.

Em termos de conectividade, além dos 2x HDMI 2.1 e USB Tipo-C já referidos, tem ainda 2 portas USB 2.0, 2 portas USB 3.0, Ethernet Gbit e jack 3.5mm para headset. Quanto a conectividade sem fios, suporta Wi-Fi ax Dual Band e Bluetooth 5.0.

É bastante pequeno, com apenas 12,5 x 11,2 x 4,4 cm e pesa 353 g. Na embalagem está incluído o manual de utilizador, adaptador de corrente, cabo HDMI e acessório metálico para colocação em furação VESA. Inclui o Windows 11 e é totalmente compatível com Ubuntu.

O novo Mini PC BMAX B8 Plus está disponível por apenas 339€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto NNNBMXB8PLUS (oferta limitada). O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, não sujeito a taxas adicionais na entrega.

BMAX B8 Plus