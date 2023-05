Apple lança RC do iOS 16.5 e desvenda data do lançamento global

Depois de várias versões beta lançadas para programadores e beta testers, hoje a Apple lançou a versão RC. Portanto, na próxima semana estará disponível o iOS 16.5 para todos. Como tem sido tradição, além do iOS, também foram lançadas as versões RC do watchOS 9.5, ipadOS 16.5, tvOS 16.5 e macOS 13.4.

O que há de novo na versão RC do iOS 16.5?

Faz agora uma semana que a Apple lançou a quarta beta do iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4, watchOS 9.5 e tvOS 16.5 para programadores. Nesse sentido, a versão agora lançada vem fechar o clicá-lo das versões beta e preparar a versão final.

Esta Release Candidate já traz os que será lançado ao público dentro de uma semana. No entanto, temos decalcado as novidades testadas nas 4 versões beta, como vimos aqui.

Espera-se então que sejam lançadas estas novidades:

Novo recurso picture-in-picture quad-box para a aplicação de TV, para transmitir vários eventos desportivos ao mesmo tempo;

Novos comandos de gravação de ecrã à Siri, que permitem iniciar ou parar uma gravação de ecrã usando o assistente virtual;

Nesta versão RC a informação refere o seguinte:

Um novo papel de parede Celebração Pride para o ecrã bloqueado em honra da cultura e da comunidade LGBTQ+.

Resolução de um problema que podia fazer com que o Spotlight deixasse de responder.

Resolução de um problema que podia impedir o carregamento de conteúdo em Podcasts no CarPlay.

Resolução de um problema que podia provocar a reposição das definições de Tempo de ecrã ou impedir a respetiva sincronização em todos os dispositivos.

Espera-se que na próxima semana a versão final dos vários sistemas operativos cheguem, a todos os dispositivos compatíveis.