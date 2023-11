Apple, 8 GB de RAM não é suficiente… E o Apple Silicon também não resolve

A Apple afirmou há alguns dias que 8 GB de RAM num Mac com Apple Silicon é equivalente a 16 GB de RAM num outro PC. E têm razão para certos tipos de tarefas, especialmente aquelas para as quais o chip M é especializado, como a edição de vídeo. Mas isso não significa que 8 GB sejam aceitáveis para toda a gente. Muito menos a determinados preços.

Problemas com os separadores

Uma excelente comparação efetuada pela Max Tech no YouTube entre o novo MacBook Pro 14" M3 com o mesmo chip mas com memória diferente (8 GB vs 16 GB) ajuda a perceber onde está o problema (e onde não está) com os 8 GB de RAM.

Enquanto algumas tarefas quase não diferem, evidenciando o fantástico desempenho do modelo básico, como a exportação de vídeo em ProRes, o codec próprio da Apple; quando o formato muda, a diferença dispara.

Em ProRes, o modelo de 8 GB demorou 1:30 minutos a exportar vídeo. Para tarefas mais pesadas, como a exportação sem codecs proprietários ou multitarefa, com mais aplicações em segundo plano, o modelo de 8 GB demorou muito mais tempo a concluir o trabalho. Num dos exemplos apresentados pela Max Tech, demorou de 5 a 20 minutos.

Isto é importante porque, na vida real, muitas vezes temos de continuar a trabalhar, e não é uma opção afastar-se do computador e deixá-lo concluir a tarefa sem lhe pedir que faça mais nada entretanto. Ao abrir o Photoshop, de facto, o modelo de 8 GB de RAM interrompeu a exportação.

Não é necessário recorrer a exemplos de um tipo específico de profissional, que edita fotografias ou clips de vídeo pesados. A gestão de separadores é universal... e é outra área em que o modelo de 8 GB é um pouco problemático.

20 ou 30 separadores abertos? Começam os problemas...

Desde a própria velocidade do computador à sua capacidade de manter conteúdos abertos em segundo plano até quando precisamos de executar uma tarefa pesada sem fechar esses separadores.

Claro que podemos guardar essa lista de separadores (os browsers estão a tornar isso cada vez mais fácil) e fechar tudo para isolar o trabalho na aplicação de que realmente precisamos naquele momento. Ou, claro, poderíamos fechar quase todas as aplicações completamente, como um hábito, e abri-las apenas quando realmente precisássemos de as utilizar.

Mas não é isso que esperamos dos computadores modernos, especialmente se custam mais de 2.000 €, como o MacBook Pro M3 básico e os seus 2.049 €.

Além disso, não se compra um computador para o que se precisa hoje, mas para o que se vai precisar nos próximos anos, e é aí que os 8 GB de RAM empalidecem ainda mais. A necessidade de recursos está sempre a aumentar, os sistemas operativos são atualizados com mais funcionalidades em segundo plano e, em geral, precisamos de mais memória.

8 GB de RAM é o que o iMac tinha em 2012, há onze anos

Nessa altura, o iPhone (5) tinha 1 GB de RAM. Hoje o iPhone 15 Pro vem com 8 GB de RAM. iMac, MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini, também com 8 GB.

Igualmente anómalo é o preço das atualizações de memória quando compramos um Mac: 230 euros por cada atualização (de 8 para 16 GB, de 16 para 32 GB), que não custa mais de 50 euros no mercado.

É tão verdade que a Apple não utiliza placas individuais, mas sim integradas no chip, como é verdade que, mesmo com esta nuance, esta diferença não parece razoável.

