iOS 16.5 beta 1: Já pode pedir à Siri para iniciar uma gravação de ecrã

A Apple por vezes, nas versões beta, traz uma novidade avulsa. Foi o que aconteceu agora com a capacidade dada à Siri para iniciar e terminar a gravação de ecrã no iPhone. Esta foi uma das poucas novidades do iOS 16.5 beta 1.

O iOS 16.5 developer beta 1 não parece conter muito novas funcionalidades e alterações, mas há pelo menos uma nova funcionalidade que certamente fará alguns utilizadores felizes - a capacidade de pedir à Siri para iniciar uma gravação no ecrã.

Os utilizadores do iOS já podiam solicitar à Siri que fizesse uma captura de ecrã, isso apareceu em versões anteriores do iOS. Contudo, até agora, invocar gravações de ecrã exigia intervenção manual. No iOS 16.5, poderão simplesmente dizer "E aí Siri, iniciar a gravação no ecrã" (ou Hey Siri, start screen recording) e a gravação no ecrã começará.

Infelizmente, ainda não parece haver uma ação de gravação de ecrã dedicada para a aplicação Atalhos, mas podemos presumir que tal ação acabará por chegar aos utilizadores finais. Até lá, será necessário iniciar manualmente uma gravação de ecrã através da sua Central de Controlo, que tem um ícone dedicado, ou pedir à Siri.

Para terminar a gravação, poderá fazer o pedido agora para terminar "Hey Sisir, stop recording". E a gravação será terminada. O utilizador encontrará (como de costume) o vídeo na aplicação Fotografias.

Esta poderá ser uma pequena novidade, mas que poderá ser útil em vários cenários.