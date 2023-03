Apple lança agora o iOS 16.5 beta 1 para programadores

Ainda está quente o lugar do iOS 16.4 e a Apple lança já o iOS 16.5 para que os programadores possam continuar o desenvolvimento desta versão. Mas... o que virá de novo?

Ontem, a Apple lançou para todos o iOS 16.4, trouxe algumas novidades prometidas, mas não as trouxe todas. Antevia-se assim uma nova versão. Nesse sentido, a empresa de Cupertino acaba de lançar o iOS 16.5 beta 1.

O que há de novo no iOS 16.5 beta 1?

Para já não se vislumbra grandes novidades. Serão correções e melhorias, entretanto identificadas. Conforme podemos ver no site developers.apple.com a compilação de hoje é a 20F5028e.

A Apple anunciou, mas ainda não lançou alguns recursos:

Conta Poupança Cartão Apple

CarPlay de última geração

Verificação da chave de contacto da app Mensagens (iMessage)

Modo de acessibilidade personalizado

Esta versão poderá trazer as novidades prometidas antes que se aproxime a data da apresentação do iOS 17, que será no WWDC 2023, no próximo mês de junho.

Como é costume, com o iOS 16.5, a Apple também lançou as primeiras betas do tvOS 16.5, HomePod Software versão 16.5, watchOS 9.5 e iPadOS 16.5.

Depois de instalarmos as versões, iremos avaliar e analisar se de facto algumas das promessas por entregar se encontram nesta versão.