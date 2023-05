Como evitar o sobreaquecimento do smartphone

Com os dias de calor a chegar, a tecnologia tende a ser prejudicada e quem tem um smartphone no bolso sabe bem disso. Para que o desempenho do dispositivo não diminua ou para que se mantenha o conforto ao utilizá-lo, deixamos-lhe algumas dicas que podem fazer toda a diferença.

O sobreaquecimento do smartphone vai diretamente comprometer o desempenho. Por isso, com o calor a chegar é importante que saiba como agir, para minimizar os efeitos do aumento da temperatura do equipamento.

#1 Não deixar o smartphone exposto ao sol dentro do carro

A exposição ao sol já é um problema por si só, mas dentro do carro, com os vidro a refletir ainda mais o sol, a temperatura pode aumentar de forma mais rápida e prejudicar o aparelho.

É muito comum entrar no carro, colocar o smartphone no suporte e ainda ligá-lo ao carregador. Em dias de muito calor, é uma prática a evitar. Além de não estar a beneficiar a carga, já que quanto maior for a temperatura da bateria, menos será a velocidade de carregamento, ainda estará a sobreaquecer outras partes mais sensíveis, como o ecrã, por exemplo.

#2 Evitar utilizar apps que consumam muitos recursos

Existem aplicações, como os jogos, que exigem elevado poder gráfico ou recurso a memória RAM. Em dias de muito calor, o ideal é tentar não executar esse tipo de aplicações ou optar mesmo por desligá-los caso sinta que o telemóvel está a sobreaquecer.

Afinal, executar essas aplicações exige uma grande performance dos componentes, libertando altos níveis de calor. Estes combinados com uma temperatura exterior elevada poderão prejudicar o smartphone.

#3 Tirar a capa do smartphone

Não é que deva andar com o smartphone sem capa no verão, pelo contrário. Para muitos utilizadores será um acessório essencial para manter o telefone seguro.

Contudo, caso note que está a ficar demasiado quente ou caso receba mesmo um alerta de sobreaquecimento, uma das primeiras coisas a fazer é libertá-lo da capa para que seja mais rápido o processo de reposição da temperatura.

#4 Não andar com o smartphone no bolso

Em dias quentes, não deve manter o telefone no bolso se quiser que ele se mantenha mais fresco, principalmente num bolso junto ao seu corpo. Não é apenas desagradável, mas o calor natural do seu corpo funcionará contra o processo de arrefecimento.

#5 Carregar em locais mais frescos e longe do sol

Tal como já foi indicado, o calor e o carregamento de uma bateria não se dão bem. O processo de carregamento, por si só já faz aumentar a temperatura do equipamento. Se a isso ainda adicionar o fator de calor exterior, o desempenho do carregamento pode ser prejudicado.

Além disso, na pior das hipóteses, a bateria de um telefone super aquecido pode começar a vazar ou até incendiar-se, colocando o utilizador em sério risco.

Que outras dicas tem para ajudar a evitar ou minimizar o sobreaquecimento do smartphone?