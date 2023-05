Cubot KingKong Power: já está disponível o novo smartphone robusto

O Cubot KingKong Power acabou de ser lançado e apresenta-se como o novo smartphone robusto da Cubot. A sua construção faz com que seja à prova de água, de poeiras, de quedas... ideal para trabalhos mais sujos, perigosos e para as pessoas mais aventureiras. Mas há muito mais para descobrir.

O novo Cubot KingKong Power é um smartphone robusto com um fator que o distingue da de mais concorrências. Tem uma lanterna mais poderosa com dois LEDs. Uma opção para quem gosta, por exemplo, de aventuras à noite, como acampamentos.

O design tem uma construção em borracha e metal para aguentar com as condições mais adversas, incluindo quedas, embates, variações de temperatura entre outras. Tem certificado IP68 e IP69K.

A enorme bateria com 10600 mAh carrega a 33W e, além de proporcionar uma grande autonomia, ainda permite carregar outros dispositivos como se fosse uma powerbank.

O processador é um MediaTek MT8788V, tem 8GB RAM e 256GB de armazenamento interno, sendo que a RAM pode ser aumentada até aos 16 GB com recurso ao armazenamento interno. Suporta ainda cartão microSD até 1TB.

O ecrã é de 6,5" com resolução FullHD+ e a câmara frontal aparece a perfurar o ecrã, melhorando a experiência de visualização de conteúdos.

Na traseira do KingKong Power existe uma câmara principal de 48 MP, uma câmara de visão noturna de 20 MP, já habitual neste segmento, e uma câmara macro de 2 MP. Existem ainda 1 flash LED e 2 LEDs infravermelhos. A câmara frontal é de 16 MP.

O novo rugged phone Cubot KingKong Power com Android 13 está já disponível, por um preço de lançamento 163,98€, já com IVA incluído. Poderá ainda participar no passatempo a decorrer (prestes a terminar!) e ganhar 1 dos 10 smartphones Cubot KingKong Power em concurso.

Cubot KingKong Power