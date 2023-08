Galaxy SmartTag2 da Samsung é a resposta ao AirTag da Apple

É sabido que a Apple é pioneira em muitas das tecnologias que estão no mercado. Também é verdade que espera muitas vezes pelos seus rivais. Depois aparece com um produto, já conhecido, mas com melhores resultados. O AirTag é um exemplo claro. Contudo, a sua "eterna rival", a Samsung, não dorme e ao que parece... vai lançar o Galaxy SmartTag2.

Galaxy SmartTag2 da Samsung é a resposta ao AirTag

Recentemente apareceu na loja retalhista MobileFun o produto Galaxy SmartTag2. A Samsung ainda não o lançou, mas esta será a resposta à altura, esperam os utilizadores da marca, ao AirTag da Apple.

De acordo com o que foi publicado, o SmartTag2 recebe uma atualização no design que troca a forma quadrada por aspeto mais "ovalizado".

A parte superior do dispositivo apresenta um recorte muito maior para se poder fixar o SmartTag ao que quer que esteja a ser necessário seguir. No entanto, tal como na primeira geração, o orifício não abre, pelo que terá de ter outro acessório para o prender a algo. Aqui vemos uma vantagem face ao AirTag, este localizador da Samsung não exige um suporte para o transportar.

Conforme pode ser visto, o Samsung SmartTag2 parece vir em preto e branco, e a loja apresenta atualmente o produto em pacotes de dois ou quatro, com possibilidade de misturar as cores.

A MobileFun diz que espera ter os localizadores em stock daqui a dois meses, indicando que a Samsung pode estar perto de anunciar oficialmente a nova geração.

Mais poderoso para localizar melhor que o AirTag

A descrição do produto dá-nos também algumas informações técnicas. Enquanto a primeira geração tinha duas variações, e o suporte UWB (ultra-wideband) só estava incluído na variação mais cara, parece que a nova geração pode ter apenas uma variação que inclui suporte Bluetooth e UWB.

O AR Finding oferece uma forma visual única de localizar um objeto perdido com uma SmartTag2 anexada, que o ajudará a identificar a localização, utilizando a ligação de banda ultralarga e a câmara do seu dispositivo Samsung.

O localizador mostra-lhe o caminho no ecrã do seu telemóvel através da aplicação SmartThings e avisa-o de que está perto com uma luz verde cintilante quando chegar ao destino.

Rede Samsung poderá continuar a ser o "calcanhar de Aquiles"

Segundo parece, o SmartTag2 continuará a usar apenas a própria rede da Samsung quando se trata de localizar o dispositivo, o que significa que o utilizador precisará de um dispositivo Galaxy para manter o controlo ou ser alertado sobre a atividade do dispositivo.

Aqui neste ponto, apesar de ser como a Apple (que só permite o seguimento via iPhone), a rede Encontrar da gigante de Cupertino está muito mais afinada. Apesar disso, é um grande passo dado pela empresa sul-coreana.

À medida que a Apple, a Google, a Tile, a Samsung e outras empresas continuam a lançar estes dispositivos, vai ser cada vez mais difícil para todos nós saber se alguém nos está a localizar, a menos que estas empresas trabalhem em conjunto numa norma.

Há alguns progressos neste domínio. Há algumas semanas, a Google anunciou que o seu telemóvel Android pode agora alertá-lo se um AirTag o estiver a perseguir. No entanto, temos um longo caminho a percorrer para que todos os localizadores de objetos trabalhem em conjunto com todas as plataformas.