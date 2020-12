Galaxy Smart Tag: A Samsung irá lançar um novo dispositivo de localização?

Seguramente lembram-se dos Tile ou da Lapa, que têm como missão localizar objetos perdidos. São pequenas peças físicas acompanhadas por aplicações que se podem instalar nos smartphones. Em conjunto, estes gadgets tornam-se úteis para trazer na carteira, no porta-chaves, na mochila e em muitos mais coisas que usamos. A Samsung parece estar também a desenvolver estes localizadores.

Se é daquelas pessoas que facilmente se esquece das coisas, então estes localizadores serão algo que irá querer ter.

Samsung poderá estar a preparar o Galaxy Smart Tag

A Tile será das empresas mais populares por desenvolver estes dispositivos de localização. Um pequeno equipamento é munido de sensores e antenas que recorrem ao bluetooth para revelar a sua localização e a do objeto que traz a si agarrado.

Mais recentemente, a Apple também começou a movimentar-se neste segmento e muito já se falou nos AirTags. Assim, de forma natural, a Samsung parece estar igualmente a desenvolver o seu dispositivo.

Segundo um documento revelado há dias, um novo produto com o nome Galaxy Smart Tag e com o número de modelo EI-T5300 foi certificado pela Indonésia Telecom Certification.

No entanto, esta não é a primeira vez que a empresa trabalha num produto desse tipo. A Samsung lançou um localizador com suporte para LTE com a marca SmartThings há dois anos.

Localizadores de objetos inteligentes

Se olharmos para dentro do que a empresa já lançou, o passo mais lógico é implementar essa tecnologia num dispositivo deste género, com recurso ao serviço SmartThings Find.

Conforme temos visto, os localizadores de objetos inteligentes vêm com conectividade Bluetooth. Contudo, é perfeitamente possível que a Samsung possa adicionar mais recursos de conectividade, como UWB (banda ultra-larga), LTE e recursos de GPS ao seu próximo localizador, especialmente porque a empresa já havia lançado um localizador com LTE e GPS integrados em 2018.

Portanto, 2021 poderá efetivamente ter menos “coisas” esquecidas, com mais tecnologia de localização agregada aos objetos.

