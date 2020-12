Top 6 jogos multiplayer para instalar no seu Android

Atualmente, o gaming nos smartphones e tablets é uma tendência crescente. Seja para pequenos períodos ou até mesmo para sessões de maior duração, a verdade é que nada paga a diversão e descontração desses momentos. Contudo, se for com amigos ou outros jogadores é ainda melhor. A verdade é que poder jogar com outros multiplica e melhora a experiência do jogo.

A pensar nisso, trazemos seis sugestões de jogos multiplayer para Android. De shooters a jogos de estratégia, desporto e iGaming, são sugestões que prometem assim muitas horas de diversão e entretenimento.

Fortnite

Em primeiro lugar a sugestão é o Fortnite, a atual estrela do catálogo de jogos da Epic Games. Neste jogo é possível construir fortificações, fazer loot de caixas de tesouro, encontrar itens que podem decidir uma partida, percorrer mapas simplesmente para descobrir novos pontos de estratégia e muito mais. Enfim, um jogo que promete muita competição e horas de confronto saudável.

Para quem é fã de Fortnite, este também vai estar disponível nas novas consolas PS5 e Xbox Series. Além disso, apesar de não estar já disponível na Play Store da Google, pode ser instalado através do site oficial da Epic Games.

Homepage: Epic Games – Fortnite

Preço: Gratuito com compras dentro da app

Hearthstone

O Hearthstone tinha de estar presente nesta compilação, já que provavelmente é um dos jogos de cartas com mais impacto na atualidade. Por outras palavras, é o mundo de World of Warcraft incorporado em cartas. Feitiços, criaturas, heróis, nada falta ao jogo.

O início pode ser ligeiramente moroso, mas após entender a mecânica é só começar a conquistar novas cartas e avançar progressivamente de patamar.

Homepage: Bizzard Entertainment

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,7 Estrelas

PokerStars Mobile

Por meio da aplicação da PokerStars Mobile é possível entrar no mundo dos jogos de casino. E nada melhor que o poker para desafiar outros jogadores. Na aplicação aprende-se um pouco de tudo sobre este desporto: regras, estratégias ou até sobre os estilos de jogo que existem.

Para quem é fã, essa é a oportunidade ideal para começar a dar os primeiros passos ou, então, para chamar os amigos e realizar torneios amigáveis. Quem sabe, no futuro, realizar até mesmo umas partidas a sério contra jogadores em eventos online.

Homepage: PokerStars

Preço: Gratuito

Rummikub

É hora de um jogo um pouco mais calmo, embora os movimentos contra o relógio obriguem aos jogadores a estarem atentos. O clássico jogo de tabuleiro Rummikub é uma excelente opção por descobrir. Nele é possível competir contra outros jogadores em partidas de dois, três ou até quatro participantes.

É um jogo familiar que combina pensamento tático, um pouco de sorte e uma competição saudável. Consiste em organizar cartões que permitem então criar combinações de cores e números da forma mais inteligente o possível.

Among Us

O Among Us é o meio caminho entre um jogo de festa e de terror de sobrevivência. Ele convida os jogadores a partilharem uma nave espacial numa viagem que promete ser bastante agitada. A má notícia é que existe um infiltrado entre a equipa.

No início de cada jogo, um dos jogadores é nomeado impostor e, em vez de dedicar-se a fazer as tarefas de manutenção da nave, a sua tarefa será sabotá-la, montar armadilhas e eliminar o resto dos jogadores. A boa notícia é, no entanto, que é possível encontrá-lo antes que consiga realizar as suas missões.

Homepage: Innersloth LLC

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

FIFA Futebol

Por fim, não poderíamos deixar de lado nesta compilação de jogos multiplayer para Android um dos jogos com mais fãs e um dos desportos com mais aficionados do mundo.

O FIFA Mobile, desenvolvido pela Electronic Arts, permite criar e organizar uma equipa de futebol com os melhores jogadores do mundo. Seja offline ou online, é possível então competir por prémios e conquistar novos itens que a longo prazo podem ser o segredo para derrotar outros jogadores. No que toca ao jogo em si, a missão é acabar com mais golos que o adversário.

Homepage: EA

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

E a escolha é?

Com efeito, agora só fica mesmo a faltar escolher o jogo a instalar. Claro que, no fim, gostos e preferências têm sempre uma palavra a dizer. Em último caso, existem sempre mais soluções de jogos para Android para poder descobrir.