WhatsApp volta a limitar o Android e o iOS e muitos smartphones ficam de fora

A Meta tem por hábito dar notícias menos positivas para os utilizadores no final do ano. É nesse momento que altera as versões do Android e do iOS suportadas pelo WhatsApp. Este ano não é diferente e em breve, a aplicação de mensagens irá excluir milhares de smartphones Android e iOS que já não cumpram os requisitos técnicos mínimos. Conheça a lista.

O WhatsApp acaba para milhares de smartphones

O WhatsApp prepara-se para um 2026 repleto, como é habitual, de novas funcionalidades. A aplicação da Meta, que já conta com mais de 2,3 mil milhões de utilizadores ativos mensais, continua a crescer e pretende atingir os 3 mil milhões em breve. Para atingir este objetivo, precisa de algo fundamental. Eliminar gradualmente os smartphones que já não são compatíveis com a aplicação.

Esta decisão não é propriamente uma surpresa, uma vez que acontece todos os anos. No final do ano, o WhatsApp revê quais os sistemas operativos que se mantêm seguros e compatíveis com as suas novas funcionalidades. Em 2026, o corte afetará muitos modelos conhecidos que, ainda estão em utilização, mesmo que não sejam o dispositivo principal para muitas pessoas.

A ideia por detrás de tudo isto é simples. Num smartphone que não pode ser atualizado, o WhatsApp não poderá garantir a segurança, a privacidade ou o funcionamento adequado. E numa aplicação onde são enviadas mais de 100 mil milhões de mensagens diariamente, isso é crucial.

Meta limita versões do Android e iOS

Assim, resumindo, a partir de 1 de janeiro de 2026, o WhatsApp só funcionará em telemóveis Android com versão 6.0 ou superior e em iPhones com iOS 16 ou posterior. Qualquer versão anterior a estas perderá o acesso, as atualizações e, eventualmente, a capacidade de abrir a aplicação.

No Android, o limite está definido para as versões lançadas há quase uma década. O Android 5.0 e versões anteriores já não podem instalar as atualizações mais recentes do WhatsApp. Claro que o mesmo se aplica à Apple, onde os iPhones com iOS 15 ou superior não podem utilizar a aplicação.

O WhatsApp irá notificar gradualmente os utilizadores na própria aplicação. Vão aparecer mensagens alertando que o sistema operativo já não é compatível e recomendando que se troque o dispositivo. O mais importante aqui é não esperar até ao último dia. Quem quiser pelo menos manter os seus chats, fotografias e vídeos, terá de fazer um backup na cloud antes que a aplicação deixe de funcionar completamente.