É consensual que a Terra foi bafejada pela sorte quando a Lua caiu na sua órbita. O nosso satélite natural brinda-nos com eventos fantásticos, como, por exemplo, o espetáculo da Lua Azul.

Lua Azul: o que é e quando será a próxima?

A próxima Lua Azul ocorrerá na próxima quinta-feira, 31 de agosto, à 01:35 GMT. Nessa altura, a Lua estará a uma distância de 357.344 km da Terra e será a maior Lua que veremos em 2023, além de que será 30% mais brilhante.

Este é um fenómeno invulgar que ocorre a cada dois anos e meio ou três anos, e que está para acontecer este ano e este mês. Chamaram-lhe Lua Azul, mas, na verdade, astronomicamente falando, trata-se de Lua cheia.

Conforme é sabido, a Lua cheia ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua, um fenómeno que acontece aproximadamente a cada 29,5 dias. Isto significa que normalmente temos uma Lua cheia por mês, doze por ano, embora como os meses são mais longos do que 29 dias, isto não é totalmente exato.

Já a cor azul que pinta o nome da Lua cheia tem que ver com as gotículas de água no ar ou as partículas lançadas para a atmosfera por catástrofes naturais, como cinzas e fumos vulcânicos. Isto porque, na realidade, o que vamos ver é uma Lua cheia, normal e sem nada de azul.

Então, qual a razão para lhe chamarem azul?

Segundo a NASA, em 1883, um vulcão indonésio chamado Krakatoa produziu uma erupção tão grande que os cientistas a compararam a uma bomba nuclear de 100 megatoneladas. As cinzas da explosão do Krakatoa subiram tão alto na atmosfera quanto 80 quilómetros.

Muitas dessas partículas de cinzas podem ter cerca de 1 mícron de tamanho, o que poderia espalhar luz vermelha e agir como um filtro azul, fazendo com que a Lua pareça azul.

Luas de cor azul apareceram durante vários anos após a erupção de 1883. Muitos outros vulcões ao longo da história, e até mesmo incêndios florestais, têm sido conhecidos por afetar a cor da Lua.

Para criar uma Lua azulada, as partículas de poeira ou cinzas devem ser maiores que cerca de 0,6 mícron, o que espalha a luz vermelha e permite que a luz azul passe livremente.

Dito tudo isso, o que chamamos de Lua Azul normalmente aparece em cinza pálido, branco ou de cor amarelada - assim como a Lua em qualquer outra noite.

Depois desta, temos de esperar 3 anos para ver outra

Geralmente, as Luas Azuis ocorrem a cada 2 a 3 anos. A nossa última Lua Azul foi em 31 de outubro de 2020. Marte era vermelho e muito grande, já que estava mais perto da Terra, e era visto no céu perto da Lua Azul.

Portanto, não veremos outra Lua Azul até agosto de 2026.