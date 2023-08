Acesso ao Ensino Superior 2023: Onde consultar os resultados?

É já na madrugada do dia 27 de agosto que serão disponibilizados os resultados ao Ensino Superior para o ano letivo de 2023/2024. Saiba onde pode consultar os resultados das colocações.

Acesso ao Ensino Superior: candidataram-se 59.364 estudantes

De acordo com as informações, candidataram-se 59.364 estudantes ao ensino superior. Os resultados vão ser conhecidos na madrugada de domingo, mas os candidatos já estão a receber SMS nesta tarde de sábado. Os resultados de acesso ao Ensino Superior 2023 vão estar disponíveis aqui.

O Despacho publicado em maio indicava que as candidaturas começavam 24 de julho, com a 1.ª fase, e terminam a 25 de setembro, com a 3.ª fase. A candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior relativo ao próximo ano letivo aconteceu entre 24 de julho e 7 de agosto.

As candidaturas à 2.ª fase realizam-se no período de 28 de agosto a 5 de setembro. Os resultados serão divulgados a 17 de setembro. O prazo de candidaturas à 3.ª fase decorre entre os dias 22 e 25 de setembro.