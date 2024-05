Conheça os benefícios dos Servidores Dedicados da Amen.pt

Os servidores dedicados são a espinha dorsal de muitas operações online, fornecendo uma plataforma exclusiva e robusta para alojar aplicações web, bases de dados e sistemas de email. Conheça as características dos servidores dedicados da Amen.pt.

Tanto para empresas como para indivíduos, estes servidores oferecem um ambiente confiável e escalável para lidar com as diversas exigências da era digital. Na Amen.pt poderá optar por servidores Intel ou AMD (7000 series & Dual Xeon) e pelo número de cores com até 24 cores por CPU, de acordo com a exigência das cargas de trabalho.

Série AMD Ryzen 7000: Desempenho Impressionante

Os servidores AMD Ryzen da série 7000 são o destaque na linha de produtos da Amen.pt. Equipados com processadores de alta velocidade que alcançam até 3.8GHz, combinados com armazenamento NVMe de alta velocidade e memória DDR5, estes servidores são ideais para gerir tarefas intensivas. Desde sites dinâmicos de e-commerce até ambientes complexos do WordPress, os servidores AMD Ryzen garantem desempenho e fiabilidade excecionais.

Série Intel Xeon: Potência e Fiabilidade

Por outro lado, os servidores Intel Dual Xeon são uma solução poderosa para cargas de trabalho paralelas exigentes. Com até 24 núcleos por CPU e armazenamento NVMe de alta velocidade, estes servidores são ideais para virtualização e outras aplicações intensivas. Conhecidos pelo seu desempenho robusto e fiabilidade, os servidores Intel Dual Xeon são uma escolha popular para empresas que procuram potência e estabilidade.

Energia Verde: Compromisso com a Sustentabilidade

Além dos benefícios de desempenho e segurança, os servidores dedicados da Amen.pt são alimentados por energia renovável. Operando com energia verde, os Datacenters da Amen.pt são um exemplo do compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental. Ao escolher os servidores dedicados da Amen.pt, os clientes não apenas garantem um desempenho excecional, como também contribuem para um futuro mais sustentável.

Recursos Essenciais para o Sucesso Online

Ambas as linhas de servidores dedicados da Amen.pt oferecem uma série de recursos essenciais para garantir o sucesso online:

Painéis de Controlo Simples: Os servidores suportam Plesk e cPanel, facilitando a instalação e a gestão das operações.

Os servidores suportam Plesk e cPanel, facilitando a instalação e a gestão das operações. Conectividade Rápida : Com uma ligação de 1 Gbps, os clientes desfrutam de transferência de dados rápida e estável.

: Com uma ligação de 1 Gbps, os clientes desfrutam de transferência de dados rápida e estável. Armazenamento Avançado : A tecnologia de disco NVMe proporciona acesso mais rápido aos dados e desempenho superior.

: A tecnologia de disco NVMe proporciona acesso mais rápido aos dados e desempenho superior. Fiabilidade Garantida : Com múltiplos sistemas de failover e um SLA de energia de 100%, os clientes podem confiar na infraestrutura da Amen.pt para manter as suas operações online sem interrupções.

: Com múltiplos sistemas de failover e um SLA de energia de 100%, os clientes podem confiar na infraestrutura da Amen.pt para manter as suas operações online sem interrupções. Compromisso com a Sustentabilidade : Operando com energia renovável, os Datacenters da Amen.pt são um exemplo do compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental.

: Operando com energia renovável, os Datacenters da Amen.pt são um exemplo do compromisso da empresa com a sustentabilidade ambiental. Alojados em Datacenters Certificados de classe mundial

Comprometidos com a máxima confiabilidade, os servidores da Amen.pt são mantidos em infraestruturas geridas e projetadas para garantir um serviço excecional. Além disso, possuímos certificações fulcrais, nomeadamente ISO 27001:2013, NEN 7510:2017 e ISO 9001:2015

A Amen.pt, uma das principais empresas de alojamento web em Portugal, referiu ao Pplware que está entusiasmada com o anúncio das duas novas linhas de servidores dedicados.

Este lançamento representa um avanço significativo no campo dos servidores dedicados, oferecendo desempenho e eficiência incomparáveis para clientes que procuram soluções fiáveis e poderosas para as suas necessidades online.