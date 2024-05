Huawei não olhou a meios para surpreender: espreite os novos relógios a preço apetecível

A relevância da Huawei no mercado tecnológico é já indiscutível, estando a marca a reunir uma base sólida de adeptos. De facto, isto deve-se aos produtos competentes que coloca na mão de utilizadores cada vez mais exigentes. Em mais uma série de novidades, a marca tomou o Dubai e apresentou novos dispositivos: o renovado Watch Fit 3 e a Space Edition do Watch 4 Pro, bem como o MateBook X Pro e o MatePad 11.5’’ S.

No evento, que decorreu hoje, no Dubai, foi ainda apresentado o MateBook 14, os FreeBuds 6i e o Watch GT 4 de 41 mm, agora disponível com bracelete verde.

Com as novidades, a Huawei procura reafirmar a sua liderança no mercado tecnológico e de consumo e reforçar o seu compromisso em levar a tecnologia a todas as pessoas e organizações.

Huawei Watch Fit 3: moda, desporto e tecnologia num dispositivo muito leve

O Watch Fit 3 apresenta-se como o primeiro modelo quadrado da marca e revela melhorias significativas no que respeita aos materiais, processos de fabrico e seleção alargada e moderna das cores da bracelete.

Todas as inovações nos elementos e no design contribuem para uma realização coesa do conceito ‘Fashion Squared’ e ‘Fashion Forward’ da Huawei.

Com um ecrã AMOLED de 1,82’’, 9,9 mm de espessura e apenas 26 g, é o smartwatch mais leve e fino da Série Fit. A coroa rotativa melhora a experiência do utilizador e a variedade de braceletes tornam-no num acessório de moda que chama a atenção.

No que respeita à vertente fitness, foi concebido para ser um treinador pessoal. Conta com a aplicação Stay Fit, atualizada com uma nova funcionalidade de análise nutricional, e com a nova Smart Sports, que recomenda certos tipos de exercício para determinadas durações, com base nos hábitos do utilizador, nas condições meteorológicas e nos anéis de atividade.

Está, também, equipado com funcionalidades de monitorização de saúde e bem-estar, dando forma a um acessório de grande utilidade.

Este smartwatch está disponível nas cores fluoroelastomero branco, preto, rosa e verde, nylon cinza e pele branco, desde 159 €.

Space Edition do Huawei Watch 4 Pro confere personalidade a qualquer pulso

Construído com materiais DLC (carbono sob a forma de diamante) de qualidade aeroespacial, duráveis e elegantes, o design do Watch 4 Pro Space Edition inspira-se nos feitos inovadores da humanidade na sua descoberta pelo Espaço.

O principal destaque estético do desta Space Edition do Watch 4 Pro é o seu conceito LAVAL, inspirado em foguetões e naves espaciais, que é adotado na sua luneta de cerâmica nanocristalina e no mostrador interativo.

Os utilizadores também poderão usufruir de melhorias nas funcionalidades de saúde e fitness, como a adição do Hiuawei TruSeenTM 5.5+ para uma monitorização de saúde e bem-estar de maior precisão.

Além desta, também a Health Overview 2.0, uma funcionalidade de monitorização de saúde melhorada que disponibiliza, agora, novos dados de saúde e bem-estar e ainda uma nova função de análise de tendências, que permite testar vários indicadores básicos de saúde e bem-estar em 60 segundos.

A Space Edition do Watch 4 Pro está disponível por 649,90 €.

Ainda em matéria de relógios, a Huawei lançou uma nova versão do seu Watch GT 4 de 41 mm em verde, estando esta disponível por 249 €. Em breve, teremos análise no Pplware.

MateBook X Pro e MatePad 11.5" S desenhados para a criatividade

A mais recente versão do Huawei MateBook X Pro herda a inovação tecnológica, o design e a experiência inteligente que estão enraizados no ADN dos PC Huawei. O dispositivo pesa apenas 980 g e tem 13,5 mm de espessura. É o único portátil com um processador Intel Core Ultra 9 de elevado desempenho a pesar menos de 1 kg.

Depois do lançamento da primeira geração do MatePad 11.5" PaperMatte e do Huawei MatePad Pro 13.2", o primeiro tablet com ecrã OLED flexível da indústria, o conceito ‘Creation of Beauty’ atingiu agora o seu auge com o lançamento do novo Huawei MatePad 11.5’’ S, um tablet para produtividade que conta pela primeira vez com a nova geração do ecrã PaperMatte assinado pela Huawei.

O design inovador do ecrã PaperMatte reduz o reflexo da superfície para menos de 2% e elimina 99%² da interferência da luz, de forma que em ambientes interiores bem iluminados, ou mesmo ao sol, os utilizadores possam ler confortavelmente textos ou ver vídeos, mantendo uma relação de aspeto de 3:2, uma elevada taxa de atualização de 144 Hz e uma resolução de 2,8 K .

Huawei apresentou uma ferramenta criativa assinada por si

Para levar a arte a todos os consumidores, a Huawei lançou a sua aplicação GoPaint, desenvolvida pela marca. Esta aplicação foi desenvolvida pelos Laboratórios Huawei 2012 em conjunto com outras equipas de Investigação e Desenvolvimento de oito áreas.

Passámos três anos na investigação e desenvolvimento da GoPaint. Os recursos que dedicámos a este projeto teriam sido suficientes para desenvolver um novo tablet, mas queríamos oferecer aos utilizadores de tablets Huawei uma aplicação de pintura gratuita, na esperança de que todos possam fazer criações artísticas.

Partilhou Zorro Zuo, CBG Southern Europe Manager da Huawei.

A aplicação inclui mais de 100 pincéis virtuais diferentes e texturas realistas pioneiras, proporcionando aos utilizadores telas realistas e naturais para pintar. Graças ao motor de pintura FangTian, o GoPaint suporta um grande número de camadas, baixa latência e uma elevada taxa de fotogramas para uma resposta instantânea às pinceladas do utilizador.

Combinado com o potente desempenho dos tablets Huawei, a GoPaint oferece uma aplicação de pintura profissional, inteligente e fácil de utilizar, que irá agradar tanto a principiantes como a criativos profissionais.

A Huawei irá também equipar a GoPaint com um conjunto completo de tutoriais para ajudar os utilizadores a dominar cada ferramenta da aplicação. Os utilizadores podem aprender à medida que avançam, começando de forma simples e aprofundando gradualmente o seu conhecimento das funções de nível superior.