Monstruosa chama solar X5 é a maior explosão ocorrida no Sol desde 2017

O Sol, que está próximo do seu máximo de atividade do 25.º ciclo, disparou no dia 31 de dezembro de 2023 uma monstruosa chama solar de classe X5. Uma explosão de tal forma poderosa que temos de recuar até 2017 para ter um exemplo de calibre idêntico. No entanto, a pergunta que fica sempre no ar é: e qual o impacto para a Terra?

2024 poderá ser o ano de grandes explosões no Sol

Foi uma espécie de fogo de artifício à entrada do novo ano. Nas últimas horas do dia 31 de dezembro de 2023, os satélites próximos da Terra detetaram uma gigantesca erupção solar de classe X5 a partir da nossa estrela - terminando o ano com a mais poderosa explosão solar observada desde 2017.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), a erupção foi acompanhada por uma gigantesca mancha de partículas solares de alta velocidade, conhecida como ejeção de massa coronal (EMC), que apenas roçou ao de leve o campo magnético da Terra, no passado dia 2 de janeiro.

Estes eventos, as erupções solares, ocorrem quando os campos magnéticos do Sol ficam demasiado emaranhados e se partem como elásticos, provocando poderosas ondas de radiação que atravessam o espaço a grande velocidade. As erupções de classe X são o tipo mais poderoso de erupção solar e são conhecidas por interferir com satélites, sistemas de rádio e redes elétricas quando as explosões de radiação que as acompanham passam sobre a Terra.

Explosão poderosa que não foi disparada em direção da Terra

A erupção X5 de 31 de dezembro foi a mais forte de 2023, batendo com folga uma enorme erupção X2.8 lançada exatamente do mesmo ponto do Sol em 14 de dezembro. Na época, esta chama X2.8 também foi declarada a chama mais poderosa desde 10 de setembro de 2017, quando uma chama gigantesca de classe X8.2 irrompeu da estrela, de acordo com a NOAA.

A chama da véspera de Ano Novo foi também a mais forte do atual ciclo solar - o ciclo solar 25, que começou em 2019 e que se prevê que atinja o pico este ano. A nossa estrela segue um ciclo de atividade de 11 anos, que atinge um pico chamado máximo solar a meio do ciclo. Embora o pico do atual ciclo estivesse inicialmente previsto para 2025 e fosse relativamente moderado, um ataque de atividade solar em 2023 levou os cientistas a reverem as suas previsões.

Prevê-se que o máximo solar ocorra algures em 2024. E se a intensa atividade solar do ano passado é alguma indicação, o pico será poderoso; para além destas poderosas erupções, 2023 também testemunhou a tempestade geomagnética mais poderosa dos últimos 20 anos, bem como um máximo de 20 anos no número de manchas solares observadas num mês.

Estas tempestades, quando encontram a Terra no seu caminho, podem desencadear auroras generalizadas no céu e pequenas tempestades geomagnéticas. Mas não se pode descartar algo bem mais poderoso.