CTT vão aumentar os preços já em fevereiro! Saiba quanto…

A transição para um novo ano é sinónimo de aumento de preços. Aconteceu para as telecomunicações, para o pão, entre outras coias. De acordo com informações recentes, os CTT vão aumentar os preços já em fevereiro...

Os CTT fizeram saber esta quinta-feira que vão aumentar, a partir de 01 de fevereiro, o cabaz de preços do serviço universal. Segundo o que foi revelado, o cabaz aumentou em média 9,49%. Por exemplo, o envio de uma carta até 20 gramas custará mais quatro cêntimos.

Segundo a nota divulgada, pode ler-se que...

Os CTT – Correios de Portugal informam que, a partir de 01 de fevereiro, vão proceder a uma atualização do seu tarifário, de acordo com as regras de formação de preços acordadas com a Anacom [Autoridade Nacional de Comunicações] e a Direção Geral do Consumidor no Convénio de Preços do Serviço Universal, as quais preveem a possibilidade de mitigar os efeitos da subida da inflação e da queda acentuada do tráfego postal

Cientes dos impactos nos clientes do crescimento generalizado de preços em todos os setores de atividade, os CTT decidiram absorver uma parte substancial do aumento que resultaria da aplicação da fórmula prevista no referido Convénio, aplicando ao cabaz de preços do serviço universal um aumento médio de 9,49%, que corresponde a um valor global médio de 8,91%, se incluirmos os preços especiais em quantidade