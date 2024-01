O ano está mesmo a começar e pode iniciar esta nova jornada com o pé direito. Hoje, temos para lhe oferecer, em conjunto com a Xiaomi, uns Buds 3 Star Wars Edition. Quer seja fã ou não dos filmes, esta pode ser uma boa forma de entrar no novo ano ao som das suas músicas favoritas. Tente a sua sorte!

A Xiaomi juntou-se ao Pplware para oferecer uns Xiaomi Buds 3, com conectividade Bluetooth 5.2, três microfones integrados e (importante) com resistência à água.

Tatuados com um Stormtrooper, estes Buds da Xiaomi são fabricados com uma variedade de técnicas especiais, que visam melhorar a sensibilidade, conferindo, ao mesmo tempo, uma camada extra de proteção contra riscos.

As 52 gramas de equipamento asseguram um alcance de comunicação de 10 metros e oferecem um som único que transporta o utilizador para o Star Wars. Destaque para a qualidade do som Hi Fi, até 40dB, com três modos de ACN, para a autonomia até 32h e para o driver dinâmico.

Com um toque, os Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition permitem um emparelhamento Bluetooth rápido com os dispositivos Android, e a aplicação Xiaomi Earbuds permite ajustar as definições e consultar informações, como o estado da bateria.

Passatempo de Ano Novo: ganhe uns Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition

Quer ganhar uns Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página de Instagram da Xiaomi Portugal. 2 - Subscrever a Newsletter do Pplware. 3 - Diga-nos qual o seu maior desejo para 2024. Nota: A resposta deverá ser deixada em comentário no presente artigo. Regras: O passatempo tem início no dia 1 de janeiro às 12h30 e termina no dia 5 de janeiro às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, sendo divulgado no Instagram do Pplware e neste artigo. O vencedor será contactado via e-mail pela equipa do Pplware.

