Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para janeiro

Como que num piscar de olhos, terminámos o ano de 2023 e damos as boas-vindas a este novo ano de 2024 que agora começa. E nada melhor que saber os novos conteúdos que temos para ver nas plataformas de streaming. Assim, vamos então ficar as conhecer os filmes e séries que vão estrear neste mês de janeiro na Netflix, onde há muitas novidades logo no primeiro dia do ano.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - A Grande Ilusão

Quando Maya, uma ex-militar, vê o falecido marido nas imagens de uma câmara secreta que usa para vigiar a ama, descobre uma conspiração mortal com raízes no passado.

Esta série vai estrear a 1 de janeiro.

A Grande Ilusão

Dia 1 - Hotel Transylvania 2

Após Mavis casar com Jonathan e ter o bebé Dennis, o Drácula procura provas de que o neto é vampiro e que, como tal, terá de permanecer na Transilvânia.

A segunda parte deste fime de animação vai para o ar também no dia 1 deste mês.

Hotel Transylvania 2

Dia 1 - Venom

Após a fusão a um simbionte alienígena que lhe confere superpoderes incríveis, um reporter luta pela sua vida contra um cisntista louco.

Pode ver este filme a partir do dia 1 de janeiro.

Venom

Dia 1 - Karate Kid: A Nova Aventura

O mestre de karate Sr. Miyagi tem uma nova aluna, a orfã de 17 anos Julie Pierce que lhe pede ajuda depois de ser assediada por colegas neofascistas.

Pode também ver este filme desde o dia 1 de janeiro.

Karate Kid: A Nova Aventura

Dia 1 - Karate Kid: Momento da Verdade

Quando um adolescente maltratado faz amizade com um modesto mestre de artes marciais, aprende lições de vida e golpes certeiros para derrotar os seus cruéis rivais.

Este filme vai para o ar no dia 1 deste mês.

Karate Kid: Momento da Verdade

Dia 1 - Karate Kid: Momento da Verdade II

Daniel e o seu mentor de artes marciais, o Sr. Miyagi, rumam a Okinawa e defrontam um novo adversário feroz e um velho inimigo que pretende ajustar contas antigas.

A segunda parte do filme estreia também no dia 1.

Karate Kid: Momento da Verdade II

Dia 1 - Karate Kid: Momento da Verdade III

Um antigo rival ameaça a relação entre o campeão de Karate Daniel e o seu mentor, o Sr. Miyagi, com um intrincado plano de vingança e um adversário brutal.

Também a terceira parte deste filme vai para o ar no dia 1 de janeiro.

Karate Kid: Momento da Verdade III

Dia 4 - Os Irmãos Sun

Um membro da Tríade de Taipé viaja até Los Angeles para proteger a mãe e o ingénuo irmão mais novo quando eles se tornam o alvo de um misterioso inimigo.

Esta série Netflix estreia no dia 4.

Os Irmãos Sun

Dia 4 - A Sociedade da Neve

No rescaldo da queda de um avião no coração de Andes, os sobreviventes unem esforços e tornam-se a melhor esperança uns dos outros para conseguirem regressar a casa.

Pode ver este filme também a partir do dia 4 deste mês.

A Sociedade da Neve

Dia 5 - O Monstro de Gyeongseong Parte 2

Gyeongseong, 1945. Numa Seul sob o terrível jugo do colonialismo, um empresário e uma detetive lutam pela sobrevivência e enfrentam um monstro nascido da ganância humana.

A segunda parte desta série estreia no dia 5 de janeiro.

O Monstro de Gyeongseong

Dia 5 - Doce Pesar

Um artista de luto pela perda do marido, um autor célebre, viaja com os seus dois melhores amigos para Paris, onde têm de lidar com os segredos complexos e verdades penosas.

Este filme estreia no dia 5.

Doce Pesar

Dia 10 - Break Point: T2

Esta série acompanha os melhores tenistas do mundo enquanto tentam conquistar Grand Slams rumo à glória numa temporada repleta de ação.

A segunda parte deste documentário estreia dia 10.

Break Point

Dia 11 - O Rapaz que Conquistou o Mundo

Nos subúrbios de Brisbane dos anos 1980, um rapaz enfrenta os cruéis factos da vida e lida com os perigos latentes que ameaçam a sua família.

Esta série vai estrear na Netflix no dia 11.

O Rapaz que Conquistou o Mundo

Dia 12 - Lift: Golpe no Ar

Um ladrão profissional e o seu bando genial lançam-se num golpe arrojado: roubar 500 milhões de dólares em ouro de um cofre num avisão... a 12.000 metros de altitude.

Pode ver este filme a partir do dia 12 de janeiro.

Lift: Golpe no Ar

Dia 19 - The Kitchen

Izi está quase a sair de The Kitchen, uma das zonas mais pobres de Londres, mas tem de tomar decisões difíceis quando Benji entra na sua vida.

Pode ver este filme no dia 19 deste mês.

The Kitchen

Dia 21 - Captivating the King

Esta série estreia a 21 de janeiro e retrata a cruel história de amor entre King Lee In, que corre o risco de lutas pelo poder real e político, e Kang Hee Soo, que tenta seduzir o rei e vingar-se.

Dia 24 - Queer Eye T8

Peguem nos lenços! Os novos "Fab 5" estão aqui para mais dicas sábias, intensas mudanças de visual e revelações emocionantes que vão deixar todos comovidos.

A oitava temporada desta série original Netflix vai para o ar no dia 24 de janeiro.

Queer Eye

Dia 24 - Seis Nações: Contacto Total

Ronda a ronda, jogo a jogo, as melhores seleções se rugby da Europa competem para levar o troféu dor torneio das Seus Nações de 2023 para casa.

Esta série vai estrear no dia 24.

Seis Nações: Contacto Total

Dia 25 - Griselda

Após fugir de Medellín para Miami com três filhos pequenos pela mão e um quilo de cocaína na mala, Griselda Blanco torna-se a cabecilha implacável de um império de droga.

Pode ver esta série Netflix a partir do dia 25 deste mês.

Griselda

Dia 25 - Os Donos do Universo: Revelação

Esta série estreia no dia 25 de janeiro.

Os Donos do Universo: Revelação

Dia 30 - Jack Whitehall: Settle Down

Jack Whitehall sobe ao palco na O2 Arena em Londres para nos fazer rir com piadas sobre cães, copos, comer sozinho e o compromisso de assentar e ser pai.

Pode ver este conteúdo de comédia a partir do dia 30.

Jack Whitehall: Settle Down

Dia 30 - Nascar: Full Speed T1

Este documentário estreia também no dia 30 de janeiro.

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?