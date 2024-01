Nvidia lança GPU gaming para a China que cumpre os requisitos de exportação dos EUA

Como sabemos, a tensão entre os Estados Unidos e a China continuam mais do que evidentes. E com todas as restrições, as marcas tentam encontrar alternativas para fazer chegar alguns dos seus equipamentos ao país asiático. Como tal, agora a Nvidia lançou um novo chip gráfico dedicado aos jogos para a China, mas que cumpre os requisitos de exportação impostos pelos EUA.

Nova GPU gaming Nvidia respeita as limitações dos EUA para a China

Segundo as recentes notícias, a Nvidia lançou nesta quinta-feira (28) uma versão modificada de um chip gráfico avançado para jogos que foi desenhado e projetado para cumprir com as limitações de exportação impostas pelos Estados Unidos da América à China.

Um porta-voz da empresa disse à agência Reuters que este novo chip pretende oferecer um "salto quântico em desempenho, eficiência e gráficos baseados em inteligência artificial", adiantando ainda que o equipamento estará disponível para os clientes chineses a partir do próximo mês de janeiro.

A gráfica em questão designa-se de GeForce RTX 4090 D, uma modificação da topo de gama RTX 4090, e, segundo o porta-voz, "foi projetada para cumprir totalmente os controlos de exportação do governo dos EUA. Ao desenvolver este produto, envolvemo-nos extensivamente com o governo dos EUA".

Esta é assim a alternativa da empresa de Jensen Huang para conseguir fazer chegar ao país asiático uma GPU gaming com algum poder mais avançado. Lembramos que os EUA também proibiram a exportação de outros chips poderosos da Nvidia, dedicados à IA, como os profissionais H100 e A100, os chips mais avançados da empresa. Os modificados A800 e H800 também foram depois bloqueados para venda no território chinês.

Os dados mostram que a Nvidia detém mais de 90% do mercado de chips de IA da China e, como tal, a empresa quer fazer de tudo para não perder esta fatia importante na sua receita.

Segundo o porta-voz da Nvidia, em comparação com a GeForce RTX 4090, que está proibida para venda à China, a modificada RTX 4090 D é "5% mais lenta em jogos e criação". Este novo chip vai custar no país asiático 12.999 yuans, cerca de 1.842 dólares.