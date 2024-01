Conheça 4 apps para gerir o seu dinheiro este ano

Com a correria do quotidiano, é complicado, ainda mais para os distraídos, dar conta dos gastos. Claro que, hoje em dia, existem várias aplicações que facilitam essa tarefa e estão aqui, em 2024, para ajudar com a gestão do orçamento.

Seja qual for o estado da sua carteira, importa gerir as despesas, sejam elas fixas ou variáveis, por forma a não perder o "fio à meada" e estar a par do dinheiro que tem disponível.

Se um dos objetivos para 2024 é trabalhar numa gestão financeira mais eficiente, saiba que tem à sua disposição um largo leque de aplicações que, a partir do seu smartphone, permitem controlar os seus ganhos e gastos, dispondo o fluxo do seu orçamento de um modo visualmente claro.

As aplicações deste tipo são muito semelhantes, pelo que deverá optar por aquela que melhor se adequa às suas necessidades. Abaixo, deixamos-lhe algumas das mais bem classificadas nas lojas de aplicações.

De ressalvar que, dentro das apps, poderá haver funcionalidades disponíveis apenas mediante pagamento.

YNAB – You Need A Budget

Esta aplicação de gestão de orçamento é visualmente apelativa e, com o fluxo de despesas, vai montando gráficos intuitivos, mostrando quanto gastou e em quê.

Além de ser personalizável, pode ser partilhada, pelo que facilita a gestão entre casal, por exemplo.

Spending Tracker

Assim como a anterior, esta aplicação permite adicionar receitas e despesas, mostrando-lhe o seu fluxo financeiro e dando-lhe uma perspetiva otimizada do dinheiro que recebe e gasta, e em quê.

Por poder adicionar as suas despesas fixas, aquelas que são recorrentes, fica logo com a informação de quanto dinheiro tem disponível para outras coisas, seja poupança, investimentos ou outros.

Toshl

Uma das vantagens desta app é o facto de poder utilizá-la no computador, após sincronizar os dados no seu smartphone.

Através desta também consegue ter uma perceção muito clara das categorias em que gastou o seu dinheiro, ajudando a estudar o orçamento e a desenhar melhorias, se forem necessárias.

Monefy

À semelhança das anteriores, esta aplicação permite acompanhar as receitas e despesas, agrupando os gastos em categorias e ajudando na gestão diária do orçamento.

Esta é visualmente apelativa e possui uma interface simples e intuitiva.

Com estas aplicações na palma da mão, não tem desculpa para não orientar as suas finanças, em 2024. Entre no novo ano da melhor forma, potencializando a gestão do seu orçamento.