Como adicionar um PDF aos eventos no Google Calendar?

O Google Calendar será, para aqueles que o utilizam, um grande aliado do dia a dia. Se recorre a este serviço de agenda da gigante tecnológica para registar "tudo e tudo", incluindo eventos como concertos ou espetáculos, que requerem bilhetes, por exemplo, fique com esta dica: saiba como adicionar um PDF a um evento criado no Google Calendar.

Se utiliza o Google Calendar para registar todo e qualquer passo da sua vida, saberá o quão útil este serviço da Google consegue ser. Além disso, é muito intuitivo e simples de usar, pelo que representa uma grande ajuda, sem esforço da parte do utilizador.

Algo que poderá dar-lhe jeito é a possibilidade de fazer upload de ficheiros, como PDFs e outros, associando-os a eventos criados. Essa funcionalidade pode servir para adicionar documentos a reuniões ou apresentações agendadas, anexar bilhetes de um espetáculo, deixar "à mão" as análises para a consulta que tem marcada...

As necessidades variam e o Google Calendar permite responder-lhes. Veja como pode fazê-lo, de forma tão simples:

Primeiro, abra o Google Calendar e crie o seu evento.

Depois de definir os pormenores do evento, clique em Adicionar descrição ou anexos.

A partir daí, basta adicionar o(s) ficheiro(s) que quer ver anexado(s) ao seu evento e clicar em Guardar.

Caso o evento já esteja criado, precisa apenas de clicar nele e, depois, selecionar o lápis, para editar:

Uma vez dentro do evento, clique no ícone do clip e adicione o ficheiro.

Se quiser anexar o ficheiro a partir da aplicação do Google Calendar no smartphone, o processo é o mesmo.

Agora, não há desculpa para deixar os seus documentos esquecidos!