Sabia que a UE tem uma plataforma própria de cursos gratuitos?

A disponibilidade financeira nem sempre colabora com a vontade de aprender novas competências e adquirir novos conhecimentos, por via de cursos online. Estes, apesar de serem uma ótima forma de aprendizagem, pela flexibilidade, não estão ao alcance de todas as carteiras. Assim sendo, caso esteja a procurar uma plataforma online de cursos gratuitos, conheça a alternativa da União Europeia (UE).

Importa, ao longo da vida, não estagnar a aprendizagem e adquirir novos conhecimentos, estimulando o cérebro e potencializando as valências. Ora, os cursos online são uma ótima forma de o fazer, pela sua flexibilidade, e podem responder a necessidades académicas e profissionais, mas também pessoais, de interesse lúdico, por exemplo.

Pela Internet, a lista de plataformas para este fim é extensa, sendo abrangidas inúmeras áreas. Contudo, aos cursos estão, muitas vezes, associados preços impraticáveis para algumas carteiras e, por isso, há uns anos, a UE desenvolveu a EU Academy.

Conheça a plataforma de cursos gratuitos da UE

Democratizando a aprendizagem, a UE lançou a sua EU Academy, com cursos gratuitos e produzidos por instituições "da casa", com o objetivo de proporcionar um ambiente moderno e atrativo.

Na EU Academy, é possível reunir conhecimento sobre emprego, comércio e economia; dados, digital e tecnologia; cidades, desenvolvimento urbano e regional; energia, mudanças climáticas e meio ambiente, entre outras áreas relacionadas com a própria UE.

Segundo consta no website, os cidadãos podem, com a EU Academy:

Aprender "de forma inteligente", melhorando e transmitindo os seus conhecimentos sobre política da UE, de forma simples e acessível;

Desenvolver as suas habilidades, adquirindo novas competências de aplicação direta e relevância para o seu trabalho;

Ser inspirados e inspiradores, partilhando o seu conhecimento com os seus pares e obtendo novas ideias de especialistas da UE;

Descobrir como as políticas da UE, da agricultura ao bem-estar, afetam o seu trabalho e a sua vida diária.

Além dos cursos gratuitos, a EU Academy possui um canal de media, onde reúne podcasts e palestras, ao vivo, em diversos idiomas. Por estar ainda em testes, esta área da plataforma não tem, ainda, muito conteúdo.

Os interessados podem criar uma conta, através do e-mail, do Cartão de Cidadão ou Chave Móvel Digital do respetivo país, do Gmail ou do Facebook.