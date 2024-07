Apple dá longo passo em frente no desenvolvimento do iPhone dobrável

De acordo com um novo relatório, o trabalho no iPhone dobrável está a progredir favoravelmente. A Apple já contactou os seus fornecedores na Ásia para começar a produzir os componentes necessários para o smartphone, com o objetivo de o lançar no mercado já em 2026.

iPhone dobrável poderá chegar em 2026

Um relatório do The Information voltou a colocar as atenções no progresso que a Apple está a fazer com o dispositivo e chegou mesmo a prever quando será lançado. Além disso, o relatório insiste que esta variante do iPhone com ecrã dobrável adotaria um formato de concha. Isto significa que seria ao estilo do Samsung Galaxy Z Flip 6.

A informação disponível também refere que a Apple já atribuiu ao iPhone dobrável o nome de código V68. Isto não só facilitaria a sua identificação interna, como, segundo a fonte, seria também uma prova de que o dispositivo já não é apenas um conceito, estando agora na fase de desenvolvimento.

Se o iPhone dobrável chegar de facto ao mercado em 2026, poderá bater outros iPhones com esta caraterística distintiva. De acordo com rumores anteriores, a Apple planeava lançar primeiro um iPad e um MacBook com um ecrã flexível, o que poderia acontecer entre 2026 e 2028.

Apple terá de enfrentar muitos desafios...

Em fevereiro deste ano, o The Information tinha também revelado que a Apple já tinha dois protótipos do iPhone dobrável. O mesmo órgão de comunicação social referiu que os californianos estavam a perseguir um objetivo de design muito ambicioso, alegadamente com o objetivo de o smartphone ter metade da espessura de um iPhone convencional quando aberto.

Além disso, a Apple pretende que o dispositivo não tenha uma marca de dobragem no painel. No entanto, a realidade é que, até agora, nenhum fabricante de smartphones deste género conseguiu alcançar este objetivo.

Resta saber se a equipa de Tim Cook vai ceder caso não consiga corrigir esta "falha", ou se isto acabará por ser motivo suficiente para abandonar o projeto.

