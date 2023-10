Microsoft quer fechar a compra da Activision Blizzard já na próxima semana

Já falta pouco para fazer dois anos desde que a Microsoft anunciou a sua intenção de comprar a Activision Blizzard. E depois de muitos avanços e recuos, as últimas notícias parecem mais animadoras e a empresa de Redmond diz mesmo que quer fechar a compra da criadora de Call of Duty já na próxima semana.

Compra da Activision Blizzard pode acontecer na próxima semana

Segundo as últimas notícias, a Microsoft tem planos para fechar o seu acordo de mais de 60 mil milhões de euros para a compra da Activision Blizzard já na próxima semana, mais concretamente no dia 13 de outubro. Mas, para isso, é necessário que a empresa da Xbox consiga a aprovação final da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA), que é a entidade reguladora antitruste do país, tal como avança o canal The Verge.

As informações anteriores já deram uma maior esperança à Microsoft, pois o país britânico havia autorizado a compra da criadora de Call of Duty, mesmo que temporariamente. Mas falta então agora a tão desejada aprovação final, o que significa que o Reino Unido poderá em breve juntar-se aos Estados Unidos da América e à Europa em dar luz verde a este negócio.

Todo este processo foi envolvido em prazos, e em julho deste ano a Microsoft alargou o limite do acordo para o dia 18 de outubro, uma forma de dar mais tempo ao Reino Unido de aprovar a aquisição da Activision Blizzard.

A agência Reuters solicitou comentários à Microsoft, mas a empresa não quis falar sobre o assunto. Já a Activision Blizzard ainda não tinha respondido a esse mesmo pedido.

Caso, finalmente, esta compra se concretize, será então o maior negócio na indústria de jogos. Resta depois é saber qual o impacto que a aquisição terá, no presente e no futuro, nas empresas rivais, como a Sony e a Nintendo.