Age of Water, uma aventura dentro de água

A Gaijin Entertainment e os estúdios Three Whales Studio encontram-se a ultimar o desenvolvimento de Age of Water e revelaram a data de lançamento oficial. Trata-se de um jogo online (MMO) de aventura que tem fortes semelhanças com o filme de Mel Gibson, Waterworld.

Os estúdios Three Whales Studio () estão a preparar a chegada de Age of Water uma aventura online que decorre num mundo inundado, para o próximo dia 18 de Abril.

Trazendo fortes recordações de Waterworld (com Mel Gibson), Age of Water já tem um prologo gratuito disponível no Steam, com o nome de The First Voyage.

Age of Water, um MMO de Aventura, decorre numa Terra pós apocalíptica, na qual toda a superfície do planeta foi absorvida pela água.

Nesta nova Era da civilização humana, os poucos sobreviventes vive nos telhados dos arranha-céus que sobraram e noutras estruturas criadas ao longo dos anos. Com o passar dos tempos, foram nascendo verdadeiras ilhas artificiais criadas pela mão humana onde pessoas vivem, pessoas trabalham e pessoas negoceiam.

Os jogadores vivem neste mundo e como tal são livres de viajar por estas infindáveis águas com os seus barcos e explorar esta Nova "Terra". Pelo caminho terão de recrutar novos elementos para os seus barcos, comprar mantimentos e armas, vender loots descobertos.

Será também nestes pontos que irão receber missões e quests a completar, Missões essas que os podem levar ao outro extremo do vasto Oceano. Pelo caminho muitos perigos espreitam e o combate também fará parte de Age of Water.

Uma das características de Age of Water é a capacidade de personalização dos navios. Existem dezenas de cascos distintos e centenas de partes diferenciadas para os tornar o mais pessoais possível. Como é claro, também a parte do armamento é crucial e existirão também várias opções de armas a instalar nos barcos.

Igualmente importante, é o recrutamento duma tripulação adequada. Ou seja, se o navio tiver canhões deverá ter uma boa equipa de canhoeiros, certo? Mas há mais funções a bordo que têm de ser bem geridas.

Paralelamente, os jogadores podem também criar a sua própria base naval de onde partem para as missões e promovem melhorias e arranjos nos seus navios. Estes esconderijos são ainda importantes, para fugir de inimigos.

Como não poderia deixar de ser num jogo deste tipo, os Piratas faze parte do quotidiano de Age of Water e estarão sempre à nossa espera em alto mar. Contudo, e tal como acontecia em Sid Meyer's Pirats, nesses encontros o jogador, se vencer, poderá não só afundar o navio pirata como ficar com ele para a sua frota.

Uma vez que se trata de um MMO, será de esperar muita interação entre jogadores. Essas interações podem passar por simples trocas de cumprimentos, pedidos união para a sua equipa, solicitações de ajuda em alguma quest especifica ou ... vis ataques.

Cada jogador é dono e senhor do seu destino em Age of Water.

Age of Water será lançado a 18 de Abril para PC.