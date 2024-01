Palworld já é o jogo mais popular da Xbox Game Pass

Palworld era um nome que, até aqui, nada dizia a grande parte dos jogadores, mas rapidamente o titulo cativou os gamers em todo o mundo e agora, o apelidado 'Pokémon com armas' já é o jogo mais popular da Xbox Game Pass.

Palworld é um sucesso estrondoso na Xbox Game Pass

Dia após dia torna-se cada vez menos possível ignorar o rápido sucesso que o jogo Palworld tem sido. O título da japonesa Pocket Pair ainda mal aqueceu o lugar nas 'prateleiras', pois apenas foi lançado no dia 19 de janeiro, mas já está a ser um dos mais jogados e comprados em todo o mundo.

De acordo com as recentes informações, depois de demonstrar um crescimento incrível na plataforma Steam, Palworld já é atualmente também o jogo mais popular da Xbox Game Pass. Recordamos que o jogo está disponível para Windows, Xbox One e Xbox Series X e Series S.

Tal como podemos ver pela imagem partilhada na rede social X por Tom Warren do The Verge, Palworld é então o mais popular na plataforma de jogos da Xbox, à frente de Minecraft, Assassin's Creed Valhalla, Hell Let Loose, Resident Evil 2 e UFC 4.

No entanto, na Xbox Game Pass não temos acesso à quantidade de jogadores ativos no jogo. Por outro lado, curiosamente, o título japonês tem apenas uma pontuação de 3,2/5 estrelas, com 60 críticas, sendo que 36% dos avaliadores deram 1/5 estrelas e 41% deram 5/5 estrelas. Muitas das críticas negativas envolvem o facto de na Xbox Game Pass terem uma versão desatualizada do jogo (o que não acontece na Steam), assim como alguns erros e problemas de iniciação.

Já na Steam o sucesso é cada vez mais evidente e Palworld conta atualmente com 92,8% críticas positivas, sendo que neste momento estão 1.123.125 jogadores a jogarem ao mesmo tempo.

Contudo, a Nintendo está atenta a estes avanços e vai tomar medidas para proteger a sua propriedade intelectual, como pode ler no artigo seguinte.