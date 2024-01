Dispositivo alimentado por IA que deteta os 3 cancros de pele mais comuns foi aprovado

Os avanços da tecnologia têm na saúde os eu ponto de maior utilidade, ao salvar vidas. Com esse foco, a entidade reguladores para a saúde dos EUA, autorizou o primeiro dispositivo médico portátil alimentado por IA para ajudar os médicos a detetar os três cancros de pele mais comuns. Os resultados são incríveis e abrem novas portas à utilização da Inteligência Artificial na saúde.

Tecnologia ajuda a salvar vidas

A FDA, entidade que reguladora para a Saúde e serviços humanos, autorizou o primeiro dispositivo médico portátil alimentado por IA para ajudar os médicos a detetar os três cancros de pele mais comuns: carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma.

A disponibilização de uma forma mais precisa de identificar o cancro da pele permitirá aos doentes aceder mais rapidamente ao tratamento necessário.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, os cancros da pele continuam a ser o tipo de cancro mais comum. O número de casos de cancro da pele está a crescer e é, entre os vários tipos de cancro, aquele cujo crescimento é mais expressivo. Existem mais de 3,5 milhões de casos na Europa a cada ano.

Também do outro lado do Atlântico o caso não é melhor. De acordo com as estimativas atuais, um em cada cinco americanos desenvolverá cancro da pele durante a sua vida.

Se for detetado precocemente, o cancro da pele é altamente tratável, mas o seu diagnóstico precoce é crucial. Até agora, a deteção tem dependido do olho nu ou do exame visual ampliado das lesões cutâneas, que depende do treino clínico e do julgamento subjetivo dos médicos de cuidados primários (PCP).

No entanto, o FDA melhorou recentemente as ferramentas de deteção, concedendo autorização ao DermaSensor, o primeiro dispositivo alimentado por IA para detetar todos os três cânceres de pele comuns em tempo real.

Que tipo de autorização estamos a falar?

É importante explicarmos a diferença entre "aprovado pela FDA" e "autorizado pela FDA".

Os dispositivos médicos destinados a uso humano dividem-se em três categorias. Os de classe III são dispositivos e produtos complexos, implantados, como estimuladores cardíacos (vulgo pacemakers) e implantes mamários. Exigem a aprovação da FDA, o que significa que os seus benefícios superam os riscos conhecidos para a utilização prevista, comprovada através de dados de ensaios clínicos.

Os dispositivos e produtos de menor risco para uso externo enquadram-se na Classe I ou II (por exemplo, a aplicação de ECG para o Apple Watch está na Classe II). Estes dispositivos são "autorizados" em vez de aprovados, o que significa que a FDA permitiu a comercialização de um dispositivo porque é "substancialmente equivalente" (em termos de segurança e eficácia) a outro dispositivo comercializado legalmente.

Como funciona o DermaSensor

A ponta do dispositivo DermaSensor utiliza a espetroscopia de dispersão elástica (ESS), um processo que avalia a forma como os fotões se dispersam quando refletidos em diferentes estruturas celulares.

Dada a diferente composição celular e subcelular das lesões malignas da pele, tem sido referido que estas dispersam a luz de forma diferente das lesões benignas. A IA integrada do DermaSensor utiliza estas imagens espectroscópicas para fornecer aos médicos informações que os ajudem a avaliar as lesões cutâneas, um processo explicado no vídeo abaixo.

A autorização da FDA baseou-se em ensaios clínicos que avaliaram a eficácia do DermaSensor. Num estudo conduzido pela Clínica Mayo em 22 centros nos EUA e na Austrália e publicado no Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, os investigadores testaram o dispositivo em 1005 doentes com, em média, uma ou duas lesões cutâneas.

Antes de as lesões serem biopsiadas, os médicos de cuidados primários previram quais seriam malignas. O dispositivo DermaSensor teve uma sensibilidade global de 95,5% para a deteção de malignidade - sensibilidade de 87,5% para o melanoma, 97,8% para os CBC e 98,7% para os CEC - em comparação com a sensibilidade global dos médicos de 83,0%.

Num estudo de validação clínica publicado na mesma revista, 108 destes médicos avaliaram 50 lesões cutâneas (25 malignas e 25 benignas) com e sem o dispositivo. Verificou-se que o dispositivo DermaSensor reduziu o número de cancros da pele não detetados de 18% para 9%. Para além disso, os médicos que referiram uma elevada confiança nas suas avaliações aumentaram de 73,0% para 81,6% quando utilizaram o dispositivo.