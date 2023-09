Long Gone Days, uma história em tempo de guerra

A editora Serenity Forge revelaram recentemente a data de lançamento do seus jogos Long Gone Days, uma narrativa emocionante que decorre num mundo destruído pela guerra e no qual um soldado começa a colocar tudo em dúvida. Parece interessante...

Long Gone Days é um jogo que promete bastante, pelo menos para quem aprecie este tipo de títulos mais densos, mais melancólicos e que apresentem narrativas fortes e sérias.

Trata-se de um RPG que, tal como referi, assenta numa forte narrativa e que recentemente recebeu da sua editora, a Serenity Forge, a data de lançamento.

A acompanhar o anuncio da data de lançamento, foi também revelado um trailer que revela um pouco mais sobre a beleza gráfica (pixel art) deste jogo, assim como mostra um pouco sobre o sistema de combate na primeira pessoa que vamos encontrar em Long Gone Days.

Long Gone Days é um jogo melancólico e algo pesado, que decorre num mundo assolado pela guerra e pelo conflito. O jogador é convidado a interpretar Rourke, um jovem que de repente se vê envolto em guerra e cuja visão do mundo e da vida se altera completamente a partir daí.

O jogador vai ter de ultrapassar várias barreiras ao longo do jogo, desde barreiras éticas, barreiras de interpretação das mudanças do mundo e até mesmo barreiras linguísticas e vai ter de aprender a lidar com as consequências das suas escolhas, neste RPG.

O mundo de Rourke é bastante diferente do nosso e nesta sociedade envolta em conflito, as pessoas têm a sua vida pré-determinada. Sendo um filho daquilo a que os desenvolvedores chamam de Core, Rourke desde o nascimento foi indicado como sendo um sniper. Dessa forma, toda a sua vida foi levada com o objetivo de treinar e se tornar num Sniper de elite.

No entanto, após a sua primeira missão, Rourke compreende que a guerra para a qual tinha treinado desde criança não é o que parece ou que lhe foi contado, e que tudo na vida, muda. Rourke nunca tinha pensado em tornar-se num desertor mas, tem de haver uma forma de travar este conflito e terminar com o derrame de sangue.

Long Gone Days consiste numa viagem introspetiva sobre a vida, a sociedade, a guerra e as verdades. Cada encontro e cada decisão no jogo, serão momentos cruciais e que terão um impacto efetivo na forma como a história se vai desenrolar, e no destino de cada personagem do jogo.

Conseguirá o jogador (e Rourke) ultrapassar todos os desafios que se lhe irão surgindo, forjar conexões que transcendem as barreiras linguísticas, ou será que a implacável guerra irá superar tudo e destruir os laços frágeis que vamos construindo?

E essas ligações vão-se construindo ao longo de toda a história, conhecendo vários personagens interessantes e cativantes, que se vão encontrando nas várias cidades que temos de explorar.

Apesar da estrutura de jogo que Long Gone Days apresenta, também haverá lugar a combate e sendo Rourke um sniper, podemos esperar alguns kills à distância. No entanto, também em close combate irão ocorrer, tudo numa dinâmica por turnos, onde a estratégia terá papel importante. Por exemplo, poderemos apontar a partes especificas dos corpos dos inimigos.

Long Gone Days será lançado a 10 de Outubro para PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.