A magia da NBA prepara-se para regressar com NBA 2K24

Encontra-se prestes a regressar, o próximo jogo da fantástica série dedicada à NBA, a competição de basketball mais fantástica e excitante do planeta. A 2K Games, prepara-se para lançar NBA 2K24, e as expetativas estão altas.

Está para breve o regresso anunciado do Rei dos Cestos virtuais. NBA 2K24 encontra-se a poucas semanas do primeiro lançamento ao cesto e o aquecimento já está a ser feito.

Tal como referi mais acima, as expetativas em redor de NBA 2K24 são altas, muito altas. Isto muito por culpa dos anteriores jogos da série que têm mantido patamares de qualidade e envolvimento extremamente elevados. Tal como podem ver aqui, trata-se de uma das melhores séries de videojogos de desporto que o mercado apresenta.

Apesar da tamanha qualidade que a série tem apresentado ao longo dos anos, a 2K Games consegue sempre surpreender com novidades ou melhorias e a edição deste ano, não fugirá à regra, certamente.

ProPLAY

As novidades de NBA 2K24 surgem em vários niveis e, como não poderia deixar de ser, também se notarão dentro do court. Talvez a mais badalada destas novidades seja o ProPLAY, uma nova tecnologia desenvolvida para o jogo, que traduz diretamente imagens da NBA para dentro da jogabilidade no NBA 2K24.

Dessa forma, o ProPLAY tenta proporcionar animações e movimentos com um nivel de autenticidade (Playstation 5 e na Xbox Series X), sem precedentes.

Deixamos-vos com um vídeo que ilustra a jogabilidade (para já) de NBA 2K24:

Também o Neighbourhood vai sofrer alterações, em particular no que respeita à paisagem. Deixanco agora a paisagem mais citadina, o "novo" local social de NBA 2K24, vai apresentar um ambiente bem diferente e bem mais descontraído, o litoral. Ou seja, em NBA 2K24, os jogadores podem juntar-se a milhares de outros MyPLAYERs num convivio social digital (envolvendo jogos 2x2 e 3x3), num local aprazivel com vista panorâmica para o mar.

Mas mais que isso, o Neighbourhood passa a ter também muitos mais pontos de interesse para explorar, incluindo uma nova zona comercial, um campo PRO-AM flutuante e muito mais.

Kobe Bryant

Entretanto, e de forma a celebrar a grande estrela da NBA, Kobe Bryant, a 2K Games vai proceder a uma homenagem ao atleta em pleno jogo.

NBA 2K24 MAMBA Moments será a oportunidade de celebrar o atleta e homem por detrás de Kobe e permitirá recriar algumas das suas performances mais emblemáticas deste grande jogador que tanto tinha de exclente como de irreverente. Com uma carreira de mais de 20 anos nos Los Angeles Lakers, Kobe inspirou fãs em todo o mundo com deslumbrantes atuações em momentos que fizeram história. Os jogadores irão assumir o controlo de Kobe e recriar alguns dos seus jogos mais inesquecíveis ​​, agora num modo de jogo totalmente novo e envolvente. Algo semelhante ao Jordan Cheallenge de NBA 2K23.

Revive a ilustre de Kobe Bryant, incluindo os seus dias como número 8, no início dos anos 2000, até ao seu quinto campeonato na NBA com a camisola 24. Reinterpreta a grandeza de Kobe e sente todo o seu instinto de competição dentro de campo.

Entretanto, os fãs mais acérrimos do jogo poderão celebrar os 25 anos de NBA 2K com uma Edição especial do 25º Aniversário, do NBA 2K24. Esta edição apenas se encontra disponível até 10 de Setembro, e inclui uma subscrição de 12 meses do NBA League Pass, e muitos bónus digitais para o MyTEAM e MyCAREER!