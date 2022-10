NBA 2K23 (Xbox Series X)

A magia da NBA está de regresso! NBA 2K23 já chegou naquele que era o momento muito esperado por milhares de fãs de basquetebol.

A maior e mais mediática competição desportiva de basquetebol chega-nos novamente pelas mãos da 2K Games (estúdios Visual Concepts) e, depois do fantástico NBA 2K22, será que consegue surpreender?

Nós já tivemos o privilégio de experimentar NBA 2K23 e convidamos-vos a ver como correram os nossos primeiros cestos e afundanços...

A NBA, ou a National Basketball Association, é a mais mediática e emblemática competição de basquetebol do planeta. É na liga americana que se encontram as maiores estrelas deste desporto e, este ano, um o primeiro representante luso-guineense, Neemias Queta (nos Sacramento Kings).

Todos os anos, por volta desta altura, a 2K Games disponibiliza um novo NBA 2K, a série de culto que já conquistou milhões de jogadores em redor do planeta e este ano não foge à regra. NBA 2K23 já foi lançado.

Ao longo da sua existência, a série NBA 2K te-se mantido num patamar de qualidade extremamente elevado. Um hino ao basquetebol, mais particularmente, à NBA.

No entanto, tal como nos restantes jogos que se baseiam em competições ou eventos cíclicos (ou seja, com lançamentos regulares), sofre todos os anos das eternas dúvidas e desconfianças dos jogadores sobre a qualidade do próximo "episódio". NBA 2K23 já chegou e apresenta várias novidades (onde se destaca o The Jordan Challenge), muitas melhorias e pontos de interesse acrescidos. Venham ver...

The Jordan Challenge

Como vimos mais atrás, The Jordan Challenge é, talvez, a novidade de NBA 2K23 mais sonante. No entanto, não se trata de algo inédito! É, sim, um regresso após ausência de cerca de 10 anos. The Jordan Challenge surge com tota a pompa, circunstância e glamour que Jordan e a sua carreira, merecem.

De forma mais simplista, é um modo de jogo que celebra alguns dos momentos mais icónicos de Michael Jordan, ao longo da sua carreira, permitindo aos jogadores ter uma parte importante desses momentos, ao revivê-los com o comando na mão.

Trata-se de uma viagem no tempo que segue Jordan desde o despontar do jogador no Campeonato Universitário na Universidade da Carolina do Norte, até aos momentos mais marcantes ao serviço dos Chicago Bulls. É um modo que acompanha, sob a forma extremamente inteligente de documentário interativo, a escalada para a grandeza daquele que para muitos é considerado o melhor jogador de basquetebol do planeta (e arredores).

Como referi, apresenta-se sob a forma de um documentário interativo, no qual os jogadores participam ativamente em cerca de 15 momentos altos da sua carreira (cada qual com vários objetivos). Seguindo essa sequência cronológica, todos aqueles menos conhecedores do atleta podem aprender um pouco mais sobre ele e os seus feitos, até mesmo porque cada desafio de The Jordan Challenge é apresentado através de entrevistas com jogadores e treinadores da época e que viveram esses momentos.

E este ambiente mais nostálgico, estende-se à própria jogabilidade. De uma forma extremamente inteligente e bem conseguida, a 2K Games recriou o ambiente tal e qual se via na época numa transmissão televisiva de um jogo da NBA. Através de um sistema de filtros de cor, gráficos retro e escolha inteligente de modelos de jogos da altura, a 2K Games recria de forma quase perfeita, os jogos da época como se tratassem de transmissões televisivas da altura.

The Jordan Challenge é um tributo ao grande atleta que Michael Jordan foi, sob a forma de um documentário interativo no qual os jogadores fazem parte desse mesmo legado.

Eras de MyNBA

Outras das alterações que NBA 2K23 apresenta (e não é apenas de nome, como vemos a seguir), é a mudança de MyNBA Eras. É um novo batismo de um Modo de Jogo que é apreciado por milhares de fãs e o novo nome alcançado aplica-se que nem uma luva, na alteração que o modo recebeu.

Com efeito, até agora, o MyNBA, tem permitido criar os nossos campeonatos/carreiras ao serviço de uma das quaisquer equipas da NBA atuais. Com uma grande capacidade de personalização de regras e ajudas, tratou-se sempre de um modo de jogo que nos permitiria criar a nossa equipa de sonho, com base nas equipas e jogadores da atualidade.

Com a inclusão deste conceito de Eras este modo de jogo cresceu e alargou a sua abrangência, permitindo o que até agora seria possível fazer só com plantéis atuais, mas, com equipas de outras épocas (ou Eras).

Existem 4 Eras à escolha, sendo que podemos criar campeonatos completos na Era de Magic Jonhson e Larry Bird, na Era de Michael Jordan, na Era de Kobe Bryant ou então na Era atual.

Além da componente visual, que já referimos acima em The Jordan Challenge, também os jogos destas épocas anteriores, recebem um tratamento especial de forma a parecerem mais genuínos e mais reavivadores de memórias de todos aqueles que viveram e vibraram com os jogos daquelas épocas.

Um pormenor que a maior parte dos jogadores irá certamente se aperceber ao entrar no mundo das Eras de NBA 2K23, é que a 2K Games implementou também o tipo de jogo predominante, de época para época e equipa para equipa. Por exemplo, nos tempos de ouro da NBA (Magic, Jordan, Bird, Ewing,...) grande parte do foco atacante assentava no ataque ao cesto e lançamentos dentro do garrafão, enquanto hoje em dia, aposta-se mais no jogo exterior.

E reparem que se trata de uma alteração considerável, uma vez que os planteis de cada equipa de cada época estão completos (incluindo equipas já extintas, entretanto, como os Seattle Supersonics) e com os principais jogadores devidamente caracterizados e com os seus próprios estilos de jogo.

E se pensarmos bem, toda esta reformulação do MyNBA encaixa na perfeição com o estilo mais nostálgico de NBA 2K23, trazido por The Jordan Challenge.

A minha carreira de MyCareer

Um dos modos de jogo que tem ganho bastante protagonismo ao longo das últimas edições de NBA 2K, é o modo MyCareer, ou seja, o modo no qual o jogador cria o seu próprio aspirante a basquetebolista e o faz evoluir na competitiva e exigente vida de um jogador da NBA.

Começando pelo campeonato universitário (tal como Michel Jordan em The Jordan Challenge), o nosso jogador vai evoluir numa competição exigente mas, acima de tudo, num modo de vida único. E para isso, muita influência tem a The City (A Cidade) que é o local onde a ação de MyCareer se passa.

É uma metrópole viva e repleta de jogadores de todo o Mundo onde temos tudo o que precisamos para evoluir, ganhar experiência, melhorar os nossos índices físicos e técnicos e adquirir estatuto de jogador de NBA.

É um local muito grande e com vários distritos, havendo sempre algo a acontecer a qualquer momento. É tão grande que as bicicletas e skates se tornam lentos, pelo que a 2K Games decidiu construir um sistema de Metro, que permite viagens rápidas (não tão rápidas assim, com alguns loadings) entre distritos.

Com uma sucessão de eventos, de contatos com jogadores e lendas da NBA e outros intervenientes, o jogador, chamado de MP vai avançando em várias missões (principais e secundárias) o que permite que este modo de jogo seja um verdadeiro RPG do basquetebol.

Trata-se de uma viagem bastante empolgante e variada que dá gozo viver. Treinar todos os dias dá recompensas, ir ao ginásio ajuda a melhorar os índices físicos. Fazer missões permite-nos adquirir VC (Virtual Coins) para adquirir roupas, acessórios e muito mais.

Pelo caminho existe um enredo simples que envolve rivalidades e afins. e que funciona como se tratasse de cola para as diferentes peças que compõem o MyCareer. E funciona bem. Trata-se de um jogo dentro do jogo. Um RPG de desporto dentro de um jogo de desporto.

Por outro lado e para treinar e jogar com jogadores de todo o Mundo, The City apresenta inúmeros parques de jogos, encontrando-se espalhados pela cidade. Pode-se participar em jogos 1x1, 3v3 ou 5v5. No entanto, se quisermos jogar num campo interior, existe sempre o The Block para teres uma competição consistente no The REC ou alia-te a MyPLAYERs locais e une-te a uma liga Pro-Am. Mas The City tem mais coisas para além do basquetebol.

Existe ainda a possibilidade de se criarem carreiras alternativas ao basquetebol...

WNBA regressa com mais estilo

Nos tempos que correm, os jogos tendem a ser cada vez mais inclusivos, e isso refere-se também aos videojogos que simulam desportos e que têm competições femininas.

A WNBA tem vindo a ganhar crescente relevância no mundo real, e tal não poderia passar despercebido pelos 2K Games. Assim sendo, a WNBA está de regresso em NBA 2K23 e com uma maior importância e atenção dedicada.

Além do roster completo das equipas femininas, a edição deste ano apresenta novidades que passam também, por animações mais expressivas e mais semelhantes aos estilos de cada jogadora. Pela primeira vez, existe o All Star Game da WNBA onde a nossa atleta pode participar.

Partilhando também o conceito de Seasons, o W tem novos Challenges (incluindo os novos Contact Challenges), recompensas (logos, equipamentos,...), TakeOver Boosts,... e não esquecendo... interface com a The City e respetivas recompensas e desafios.

Resumidamente, os Contact Challenges, permitem aos jogadores serem instruídos por jogadoras, treinadoras ou lendas da WNBA para completar certos desafios e atingir determinados objetivos, obtendo assim boosts exclusivos para as suas jogadoras.

O W continua a crescer em NBA 2K e este ano, com a inclusão destas novidades todas mais o online, parece que o basquetebol feminino ganhou finalmente o lugar de destaque que merece.

Dentro da quadra

Dentro das 4 linhas, e como já tivemos oportunidade de referir, também ocorreram algumas alterações e melhorias. Como explicámos anteriormente, cada Era apresenta o seu próprio tipo e modelo de jogo preferido e como tal, as suas reproduções foram passadas para dentro de campo, com particular destaque.

Por exemplo, na edição do ano passado o grande foco do jogo apontava para os lançamentos exteriores, sendo que muitos dos jogadores mais medianos conseguiam fazê-lo com sucesso em demasiadas ocasiões. Mesmo incomodados por defesas, acabavam por conseguir concluir um triplo com demasiada facilidade. NBA 2K23, recebeu uma pequena afinação nesse pormenor, sendo que os melhores continuam a ser os melhores, mas, com um salto maior em relação aos jogadores menos eficientes.

No entanto, a maior alteração no que respeita ao que se passa dentro das 4 linhas prende-se com o aparecimento de 3 novas barras por cada posse de bola, os Adrenaline Boosts (nem sempre estão bem perceptíveis).

Estas barras são consumidas cada vez que o jogador executa um movimento ou drible especial, e uma vez gastas na totalidade refletem-se na aceleração e velocidade do jogador, que caem abruptamente no decorrer do resto da posse da bola. Este método, que funciona relativamente bem, serve essencialmente para evitar aqueles momentos em que alguns jogadores pegavam na bola e driblavam a equipa inteira e terminavam com um brutal afundanço.

Com todas estas inclusões e novidades que temos vindo a referir, tanto ao nível de jogadores, de plantéis, de Eras, de táticas de jogo,... fazem com que em NBA 2K23 se sinta que cada jogador é efetivamente um elemento distinto. Cada jogador que controlamos dribla, passa ou lança a bola de forma distinta e em muitos casos, da forma característica que o protagonista faz (ou fez) na realidade.

Depois existe todo um outro nível de pormenores e detalhes que fazem com que NBA 2K23 se sinta como um jogo mais completo, mais maduro. Coisas simples como por exemplo, a animação do público a agarrar a bola quando esta sai das 4 linhas, em vez de desaparecer no meio dos espetadores. Outro pormenor interessante, é o facto de nos intervalos dos quartos de jogo, o resumo desse período englobar também as faltas, lesões ou outros momentos de jogo.

No modo MyCareer, o pormenor da entrada do nosso jogador em campo, vindo do tunel de acesso, está muito bom e envolvente. O nosso jogador passa pelo tunel de acesso à quadra e chega mesmo a participar nos exercicios de aquecimento.

Os comentários do jogo que continuam com a mesma bitola alta, também se encontram refinados com particular destaque para a "memória" dos comentadores a momentos anteriores desse jogo, ou com o flash de Analysis Report, quando um jogador teve de sair lesionado. Tudo isto, ajuda a criar uma tremenda envolvência com o que se passa no jogo.

MyTeam e o bichinho de coleccionar

O modo MyTeam, algo semelhante a FUT de FIFA 23, convida os jogadores a perderem-se em horas de jogos, desafios e competições, tanto online como offline, com o objetivo de criar a sua equipa (ou equipas) de sonho, com jogadores atuais ou de todos os tempos.

De regresso com MyTeam surge o conceito de Seasons, com os seus desafios e recompensas próprias. Por outro lado, existem desafios para todos os gostos: Moments, Clutch Time, Thriple Threat, Domination,...e para a surpresa da existência de Triple Threat Online cooperativo.

Os Clutch Time são jogos rápidos (os últimos 3 minutos) que exigem ao jogador a vitória nesse pequeno espaço de tempo, sem substituição. Curiosidade para a existência de uma linha de 4 pontos.

Particular destaque para a exclusão dos contratos em MyTeam, o que permite a utilização dos melhores jogadores do nosso plantel a nosso bel-prazer e em todos os Modos de Jogo sem termos de nos preocupar com quantos contratos tem certo jogador, e ter recorrer ao mercado comprar novos contratos.

Uma outra novidade é o facto de podermos enviar as cartas dos nossos jogadores em Expedições. Estas Expedições, que têm os seus requisitos (por exemplo, um jogador dos Bulls, outro dos Suns e outro dos Rockets) permitem, após um período de tempo (que é variado), obter várias recompensas.

Estas e muitas mais novidades podem ser encontradas em NBA 2K23, um jogo que respira e transpira excelência. E todas essas novidades, merecem claramente ser descobertas pelos jogadores.

NBA 2K23 é certamente o melhor jogo de basquetebol de sempre e, claramente, e um jogo que todos os amantes da modalidade (e da competição) têm de possuir.