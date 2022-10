Tesla está agora a construir os seus Model 3 e Y sem sensores ultra-sónicos

A Tesla está a remover sensores ultra-sónicos dos seus Model 3 e Model Y, o próximo passo do plano do CEO Elon Musk de utilizar apenas câmaras e software para apoiar o seu sistema avançado de assistência ao condutor e outras características de segurança ativa.

A empresa anunciou as alterações cerca de 17 meses depois de ter dito que iria remover o radar dos seus veículos.

A partir deste mês, todos os Model 3 e Model Y construídos para a Europa, América do Norte, Médio Oriente e Taiwan deixarão de incluir os 12 sensores ultra-sónicos normalmente encontrados nos pára-choques dianteiro e traseiro dos seus veículos.

Os sensores ultra-sónicos, que medem a distância utilizando ondas ultra-sónicas, são geralmente utilizados como sensores de proximidade para suportar sistemas de segurança anti colisão, particularmente em momentos de baixa velocidade, como os estacionamentos.

A Tesla está a fugir ao "comum"

A decisão de se afastar do radar e dos sensores ultra-sónicos é uma abordagem contrária ao resto da indústria: que acrescenta e não remove sensores dos seus veículos para apoiar o sistema avançado de assistência ao condutor.

Os fabricantes de automóveis utilizam normalmente uma combinação de radar e câmaras para fornecer as características necessárias ao sistema avançado de assistência ao condutor como, por exemplo, a gestão de vias e mudanças automáticas de via.

A Tesla começou o seu plano Tesla Vision em 2021, quando removeu o radar dos Model 3 e Model Y fabricados na América do Norte, seguido pelo Model S e Model X em 2022. No início deste ano, a Tesla expandiu-o para incluir estes veículos nos enviados a clientes na Europa e no Médio Oriente. A empresa disse que a remoção dos sensores ultra-sónicos começará com os Model 3 e Model Y. Em 2023, incluirá os Model S e os Model X.

As ideias da gigante dos elétricos não param de surgir

A empresa disse que está também a lançar uma "rede de ocupação baseada na visão" que é utilizada no Full Self-Driving (FSD) Beta - para substituir as entradas geradas pelos sensores ultra-sónicos. A Tesla afirma que esta abordagem melhora o piloto automático, dando-lhe uma visibilidade de maior alcance e a capacidade de identificar e distinguir diferentes objetos.

A Tesla afirmou ainda que, inicialmente, qualquer veículo entregue aos clientes sem os sensores terá características limitadas ou inativas, tais como assistência de estacionamento. Essas características serão eventualmente restauradas através de atualizações de software por via aérea, disse a empresa.

