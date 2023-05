China também aprova a compra da Activision Blizzard pela Microsoft

Já lá vai quase um ano e meio desde que a Microsoft quis comprar a Activision Blizzard por um valor milionário. Mas tanto tempo depois este negócio ainda não está finalizado, uma vez que se encontra a ser analisado por várias entidades reguladores de forma a apurar se não tem características anti-concorrência. Mas ainda há quem dê luz verde a este assunto e, mais recentemente, a China também aprovou a compra da popular criadora de jogos pela dona da Xbox.

China aprova a compra da Activision Blizzard pela Microsoft

De acordo com as últimas notícias do segmento gaming, a compra da Activision Blizzard pela Microsoft foi aprovada pela China, tal como adiantaram as entidades reguladoras do país asiático nesta sexta-feira (19). Fontes familiarizadas com o assunto dizem que a China aprovou esta fusão de forma incondicional depois de levar a cabo uma análise dos elementos envolvidos.

Esta é certamente uma boa notícia para a Microsoft e este sinal verde chinês junta-se à importante e recente aprovação do negócio também pela União Europeia. A notícia pode ser vista como uma abertura e aceitação das entidades da compra da Activision Blizzard, o que pode levar a que as autoridades do Reino Unido também aceitem esta aquisição.

Relembramos que depois aprovado temporariamente, a Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido (CMA) decidiu por fim bloquear a compra da criadora de jogos. Curiosamente as empresas britânicas mostraram-se contra esta decisão.

Mas o negócio ainda tem vários obstáculos para superar e a finalização da compra ainda corre vários riscos até acontecer. Isto porque, para além da britânica CMA, também a norte-americana FTC ainda tem que aprovar a aquisição da Activision Blizzard pelas mãos da gigante de Redmond.

Para tentar promover a aceitação das entidades, a Microsoft tem-se esforçado para criar parcerias com várias empresa do setor de jogos de forma a disponibilizar jogos como Call of Duty para diversas outras plataforma, como a PlayStation 5 e a Nintendo Switch, ao longo dos próximos 10 anos.