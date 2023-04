Aquisição da Activision pela Microsoft foi bloqueada pelo regulador

Depois de muitos avanços e recuos e de muita controvérsia no negócio entre a Activision e a Microsoft, eis que a decisão do regulador foi tomada. Não haverá compra para "proteger a inovação e a escolha em jogos na cloud".

Compra da Activision pela Microsoft travada

O CMA (Autoridade de Concorrência e Mercados) impediu a proposta de compra da Activision pela Microsoft devido a preocupações de que o acordo alteraria o futuro do mercado de jogos em nuvem em rápido crescimento, levando a uma redução da inovação e a menos opções para os jogadores do Reino Unido nos próximos anos.

A decisão final de impedir o acordo acontece depois que a solução proposta pela Microsoft falhou em abordar efetivamente as preocupações no setor de jogos na cloud, descritas nas conclusões provisórias da Autoridade de Concorrência e Mercados, publicadas em fevereiro.

A Microsoft fechou um acordo de 68,7 mil milhões de dólares para comprar a Activision, uma das editoras de videojogos mais populares do mundo, em janeiro de 2022. A CMA lançou uma análise aprofundada do acordo em setembro de 2022 e, em fevereiro de 2023, descobriu provisoriamente que a fusão poderia tornar a Microsoft ainda mais forte em jogos em nuvem, sufocando a concorrência neste mercado em crescimento.

Um mercado em ascensão

De notar que o mercado de jogos em nuvem do Reino Unido está a crescer rapidamente. Os utilizadores ativos mensais no Reino Unido mais do que triplicaram desde o início de 2021 até o final de 2022. A previsão é de até 11 mil milhões de libras globalmente e mil milhões de libras no Reino Unido até 2026. A título de comparação, as vendas de registos música no Reino Unido em 2021 totalizaram 1,1 mil milhões de libras.

A Microsoft tem uma posição forte em serviços de jogos em nuvem e as evidências disponíveis para o CMA mostraram que a empresa consideraria comercialmente benéfico tornar os jogos da Activision exclusivos para seu próprio serviço.

A Microsoft já detém cerca de 60-70% dos serviços globais de jogos em nuvem e tem outros pontos fortes importantes neste segmento por deter a Xbox, o principal sistema operativo de PC, o Windows, e uma infraestrutura global de computação em nuvem (Azure e Xbox Cloud Gaming).

A vantagem da Microsoft

O acordo reforçaria a vantagem da Microsoft no mercado, dando-lhe controlo sobre importantes conteúdos de jogos, como Call of Duty, Overwatch e World of Warcraft. As evidências disponíveis para o CMA indicam que, na ausência da fusão, a Activision começaria a fornecer jogos através de plataformas em nuvem num futuro próximo.

O CEO da Activision Blizzard, Bobby Kotick, publicou uma nota (via Substack) a dizer que, embora a notícia não seja a que queria, "está longe de ser a palavra final sobre este acordo". Acrescentou ainda que a Microsoft vai contestar a decisão, dizendo que o bloqueio do acordo "sufocará o investimento, a concorrência e a criação de empregos em toda a indústria de jogos do Reino Unido".

O vice-presidente e presidente da Microsoft, Brad Smith, também publicou uma nota no Twitter, onde diz que a decisão "parece refletir uma falha na compreensão deste mercado e da forma como a tecnologia em nuvem relevante realmente funciona".