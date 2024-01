Primeiras TEAM OF THE YEAR de EA SPORTS FC já são conhecidas

EA SPORTS FC, da EA Sports, que chegou no ano passado, representa a "vida depois da morte" de FIFA para a EA Sports. Tal como seria suposto o jogo mantém a tradição de FIFA em muitos aspetos, e a Team of the Year é precisamente uma delas. Mas este ano, existe uma Team of the Year para eles e outra para elas. Venham ver...

EA SPORTS FC veio manter o legado de FIFA e muitos são os exemplos disso mesmo. Não poderia deixar de ser de outra forma, de qualquer maneira.

Após a queda da série FIFA, a EA Sports dedicou-se de corpo e alma a lançar a nova marca EA SPORTS FC e o que é certo, é que o jogo tem uma legião de fãs, tal como o seu antecessor possuía.

Como se costuma dizer nos dizeres populares, "em fórmula vencedora, não se mexe" e a EA SPORTS FC levou isso muito à letra, mantendo em EA SPORTS FC, muitos dos aspetos mais bem sucedidos de FIFA (Ultimate Team, Carreira, Pro Clubs,...).

E um outro exemplo disso mesmo é a celebração da Team of the Year, com os melhores dos melhores a serem relembrados e celebrados num 11 virtual perfeito. EA SPORTS FC leva, no entanto, esta celebração um pouco mais além com a nomeação do 11 do Ano Masculino e o 11 do Ano Feminino.

Fiquemos sem mais demoras com os 22 eleitos:

Women's Team of The Year GK - Mary Earps (England) - Manchester United MID - Aitana Bonmatí (Spain) - FC Barcelona DEF - Ona Batlle (Spain) - FC Barcelona MID - Alexia Putellas (Spain) - FC Barcelona DEF - Wendie Renard (France) - Olympique Lyonnais MID - Lena Oberdorf (Germany) - VfL Wolfsburg DEF - Millie Bright (England) - Chelsea ATT - Caroline Graham Hansen (Norway) - FC Barcelona DEF – Sakina Karchaoui (France) - Paris Saint-Germain ATT - Sophia Smith (United States) - Portland Thorns FC ATT - Sam Kerr (Australia) - Chelsea

Men's Team of The Year GK - Alisson Becker (Brazil) - Liverpool MID - Jude Bellingham (England) - Real Madrid DEF - Jeremie Frimpong (Netherlands) - Bayer 04 Leverkusen MID - Kevin De Bruyne (Belgium) - Manchester City DEF - Virgil van Dijk (Netherlands) - Liverpool MID - Rodri (Spain) - Manchester City DEF - Rúben Dias (Portugal) - Manchester City ATT - Kylian Mbappé (France) - Paris Saint-Germain DEF - Theo Hernández (France) - AC Milan ATT - Erling Haaland (Norway) - Manchester City ATT - Lionel Messi (Argentina) - Inter Miami

"É uma honra fazer parte do XI da Team of the Year ao lado de alguns jogadores incríveis", disse Erling Haaland, avançado do Manchester City. "Ganhar um prémio que resulta da votação dos fãs é muito significativo, agradeço a todos os que votaram, obrigado!"

"É incrível ser reconhecido pelos fãs e estar entre alguns dos melhores jogadores do mundo", disse Alexia Putellas, duas vezes vencedora do Ballon d'Or Féminin. "Fazer parte da primeira equipa feminina do ano é uma grande honra, e estou muito orgulhosa."

As jogadoras mais votadas da campanha foram Alexia Putellas que aparece em 84% de todas as equipas femininas inscritas, e Jude Bellingham, do Real Madrid, que aparece em 74% de todas as equipas masculinas. Completam o top 3 Kylian Mbappé (66%) e Virgil Van Djik (66%) no lado masculino e Aitana Bonmatí (77%) e Caroline Graham Hansen (66 %) no XI feminino.

"Um enorme obrigado aos fãs por votaram em mim para fazer parte da Team of the Year deste ano", disse Jude Bellingham, jogador do Real Madrid. "Sei que muitos jogadores incríveis fizeram parte de elencos anteriores da Team of the Year e é sempre uma honra fazer parte dessa lista."

"É uma grande sensação saber que os fãs votaram em mim para fazer parte da Team of the Year deste ano", disse Sam Kerr, jogadroa do Chelsea. "Há alguns jogadores incríveis neste XI, por isso é um verdadeiro privilégio estar incluída."

A equipa masculina da TOTY já está disponível no EA SPORTS FC Online e está disponível no EA SPORTS FC Mobile a partir de quinta-feira, 25 de Janeiro (quinta-feira, 1 de Fevereiro na China, Coreia e Japão).