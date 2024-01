Tem cartão bancário contactless? GNR alerta para cuidados a ter…

Hoje em dia é cada vez mais comum a utilização de cartões com tecnologia contactless. Apesar de serem bastante práticos, pois não é necessário introduzir o PIN para pagamentos de baixo valor, é importante também ter alguns cuidados. Conheça os avisos da GNR.

Os cartões contactless são cartões de pagamento com tecnologia de leitura por aproximação. Estes cartões permitem fazer pagamentos sem ter de introduzir o PIN: para o efeito, basta aproximar o cartão (normalmente, a menos de 4 centímetros de distância) de um terminal de pagamento automático (TPA).

Cuidados a ter com cartões contactless

De acordo com uma publicação da GNR Guarda nas redes sociais, é alertado para alguns cuidados a ter com cartões com opção contactless. Segundo a GNR, deve...

Saber sempre onde tem o cartão

Guardar o cartão na carteira entre outros cartões

Preferencialmente guardar o cartão em carteiras/bolsas com sistema anti-RFID ou idêntico

Evitar repetir a operação, com exceção de uma mensagem que pode aparecer no leitor do TPA a dizer que a tentativa de pagamento foi anulada ou mal sucedida

Pedir sempre comprovativo de pagamento

Nunca entregar o cartão ao comerciante, mas se tal se verificar, certificar-se de que não perde o mesmo de vista

Se, a dada altura, perceber que houve uma utilização indevida dos dados nele contidos, ou até mesmo suspeitar que o mesmo foi alvo de falsificação, contacte imediatamente com a entidade emissora do cartão.

Os cartões com a tecnologia contactless também podem ser utilizados para realizar pagamentos sem recurso a esta tecnologia, incluindo em TPA que não estão preparados para processar pagamentos contactless. Para o efeito, terá de introduzir o cartão no TPA e, para validar a operação, terá de inserir o PIN do cartão.