Apresentados no mesmo evento da Apple que trouxe ao mundo o novo iPhone 14, os AirPods Pro 2 são a atualização há muito prometida. Com novo hardware presente, elevam muito aquilo do que a Apple oferece em termos de áudio.

Infelizmente, e tal como o novo iPhone 14, estes parecem não estar isentos de problemas. Há uma nova questão em que os utilizadores são notificados para trocar a bateria dos AirPods Pro 2 assim que possível. Logo num equipamento onde isso não pode ser feito.

Novo problema para a Apple

Para além do novo hardware e das suas capacidades associadas ao áudio, os AirPods Pro 2 trouxe mais algumas novidades que os utilizadores certamente vão aproveitar em breve, numa integração com o iOS e o macOS.

Uma dessas novidades é a capacidade de apresentar o nível de bateria dos AirPods Pro 2, mesmo que estes não estejam associados ao iPhone. Esta é extremamente útil, não fosse o problema que agora está a gerar para os utilizadores quando tem a bateria com níveis baixos.

Trocar a bateria dos AirPods 2 Pro?

Do que tem sido revelado na Internet, há uma nova mensagem que está a ser apresentada, e que na verdade não faz qualquer sentido. A app Find My está a indicar que a bateria dos AirPods Pro 2, bem como da sua caixa, deve ser trocada assim que possível.

O caricato é que todos sabem que este não é um procedimento que possa ser realizado. Além disso, a mensagem apresentada não especifica de forma correta o dispositivo, referindo-se apenas a "esquerdo", "direito" e "caixa".

Podem estar a ser confundidos com os AirTags

Estas notificações são semelhantes às usadas para os AirTag quando sua bateria está quase esgotada e precisa ser substituída. Uma teoria apresentada mostra que provavelmente a app Find My está a confundindo os dois produtos.

Até agora, e como é normal na Apple, o problema dos AirPods Pro 2 ainda não foi reconhecido e nem se sabe qual o seu impacto nos utilizadores. A empresa deverá em breve resolver esta falha com mais uma atualização, algo que se tem tornado normal neste ecossistema nas últimas semana.