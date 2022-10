89% dos carros vendidos na Noruega foram elétricos ou híbridos plug-in, em setembro

Conforme já vimos várias vezes por aqui, a Noruega tem sido um exemplo no que à adoção de elétricos diz respeito. Em setembro, aliás, 89% dos carros vendidos no país corresponderam a elétricos ou a híbridos plug-in, num cenário que dá conta dos frutos que a Noruega tem colhido.

A União Europeia anseia ver estes resultados alargados a outras nações.

A União Europeia tem insistido para que os países adotem medidas de incentivo à adoção de carros elétricos, bem como garantam infraestrutura que responda às necessidades dos condutores. Apesar disso, o cenário ainda não é o mais animador, para uma organização que pretende ver uma europa eletrificada.

Embora não seja uma novidade, a Noruega tem sido o outlier na adoção de elétricos pelas nações europeias. Afinal, por já vir a implementar medidas de incentivo há mais tempo, os cidadãos já foram capazes de (quase) se despedir dos automóveis alimentados por combustíveis fósseis, abraçando (também quase) plenamente a mobilidade elétrica.

Se dúvidas houvesse, setembro voltou a ser um sucesso para o objetivo da Noruega: foram vendidos 11.384 carros elétricos, representando uma percentagem de 77,7% das vendas totais. A isto, juntam-se os 1.669 híbridos plug-in, que corresponderam a 11,4% de todas as vendas de carros de passageiros.

A estes valores podem ainda ser adicionadas as 725 unidades de carrinhas elétricas, deixando a percentagem das vendas em 94% de elétricos e híbridos plug-in.

Com o sucesso dos elétricos, onde ficam os carros a diesel e gasolina, na Noruega?

Estando o setor dos elétricos a vingar na Noruega, resta às fabricantes lutar pelos poucos lugares que ainda restam para os combustíveis fósseis. Afinal, os carros a diesel representaram apenas 3,1% das vendas, em setembro, e os movidos a gasolina conseguiram apenas 2,2%. Relativamente ao ano passado, nesta altura, e numa tendência que se está a verificar negativa, as suas percentagens prendiam-se nos 4,4% e 4,7% das vendas totais, respetivamente.

Por sua vez, os híbridos não plug-in representaram 5,5% das vendas, no mês passado.

O modelo mais popular, em setembro, na Noruega, foi o Tesla Model Y, com 3.063 unidades entregues e uma quota de mercado de 20,9%. No segundo lugar do pódio está o Volkswagen ID.4, com 919 unidades e uma quota de mercado de 6,3%. O top 3 fica completo com o Skoda Enyaq, com 636 unidades entregues.

