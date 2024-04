EA SPORTS e a LA LIGA unem-se para lançar quatro campos de futebol comunitários

Apesar de ser um fenómeno mundial e de movimentar as verbas que todos os dias ouvimos nas noticias, também existe um lado negro, decadente do futebol. É precisamente contra isso que a EA SPORTS em cooperação com LA LIGA (Campeonato Nacional de Futebol Profissional Espanhol) assumiu uma iniciativa para lançar quatro campos de futebol comunitários.

A EA SPORTS e a LA LIGA anunciaram recentemente a sua união, com o objetivo de lançar quatro campos de futebol comunitários em Espanha, Singapura, África do Sul e México.

Trata-se de uma iniciativa que faz parte do compromisso de longo prazo da marca de videojogos, em fornecer acesso global ao futebol e fazer o jogo crescer para todos.

Juntos, a EA SPORTS FC e LA LIGA partilham um objetivo comum de continuar a fazer crescer o futebol a partir do zero, e a revitalização dos campos comunitários em Málaga (Espanha); Singapura; A Cidade do Cabo (África do Sul) e Jalisco (México). Outro objetivo deste compromisso é o de proporcionar acesso e promover a participação entre as crianças, independentemente da localização geográfica ou origem socioeconómica.

Após o lançamento do campo Francisco De Laguna em Madrid no ano passado, a EA SPORTS e a LA LIGA continuaram a trabalhar em conjunto com os governos locais em todo o mundo para criar espaços sociais seguros para que os jovens aspirantes a futebolistas pratiquem e desenvolvam as suas competências.

Os campos foram revelados às suas comunidades durante eventos especiais de lançamento com a presença de funcionários do governo local e representantes da LA LIGA e da EA SPORTS. Mais de 100 crianças locais estiveram presentes nestes quatro eventos e receberam sessões de formação únicas com os embaixadores da LALIGA, Fernando Morientes, Gaizka Mendieta, Miguel Torres e Nassief Morris. Estima-se que 65.000 moradores locais dessas quatro áreas puderam desfrutar das instalações renovadas desde que foram inauguradas no mês passado.

O projeto envolveu uma estreita colaboração com artistas locais de cada cidade, Play in Colors em Málaga, Tobyato, em Singapura; Karabo Poppy, na Cidade do Cabo e Trasheer, em Jalisco. Cada campo foi transformado e trazido de volta à vida com designs e símbolos únicos que representam a cultura local.

"Através do FC FUTURES, O EA SPORTS FC está a investir no futuro do futebol. Um futuro que envolve fornecer aos jovens as ferramentas de que precisam para causar um impacto positivo no jogo e perseguir os seus sonhos", referiu James Salmon, Diretor Sénior de Marketing do EA SPORTS FC. "A nossa visão é inspirar o mundo a amar o futebol e a nossa missão é proporcionar um maior acesso ao desporto. A nossa parceria e investimentos contínuos ao lado da LALIGA é mais um passo para isso".

Jorge de la Vega, Diretor Executivo da LA LIGA "Estamos confiantes de que a FC FUTURES LIGA vai trazer grande alegria a estas comunidades. Queremos apoiar as crianças que vivem nestas zonas para que possam continuar a jogar futebol, oferecendo-lhes os meios e espaços onde possam desfrutar do jogo e continuar ligados aos valores deste desporto, que partilhamos na LALIGA e na EA SPORTS".

Além da renovação dos campos, o EA SPORTS FC FUTURES concentra também os seus esforços nos seguintes pilares essenciais - que incluem, o acesso à educação através de bolsas de estudo, o desenvolvimento de treinadores de base e a distribuição de equipamentos de treinamento através de ONGs.