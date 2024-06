Está a planear as férias de verão? Este mapa interativo pode ser muito útil

Não estamos pela Terra para sempre e "conhecer o mundo" é o sonho de muitas pessoas. Uma vez que o tempo nem sempre abunda, existe já um incontável número de plataformas que, com objetivos diferentes, facilitam o processo de planeamento, mas, também, o de decisão. Esta que lhe mostramos hoje tem um mapa interativo, pronto para lhe dizer onde pode chegar, numa viagem de comboio de até oito horas.

Viajar não implica, necessariamente, um avião. Seja por que motivo for - desde tempo, medo, ou questões, por exemplo, ambientais -, é possível que não queira que as suas férias ou as suas escapadinhas mais curtas sejam feitas de avião. Em alternativa, dependendo do destino, temos à disposição carros, autocarros e comboios - é só escolher.

Se a decisão recair sobre estes últimos, os comboios, temos um facilitador para lhe mostrar. Chama-se Chronotrains e nada mais é do que um mapa ferroviário interativo da Europa. De forma muito simples e intuitiva, esta plataforma permite-lhe ver a distância que pode percorrer de comboio num máximo de oito horas.

Segundo os responsáveis pelo site, o mapa "apresenta isócronas, ou seja, áreas que podem ser alcançadas a partir de um ponto de partida num determinado período de tempo".

Conforme explicam, para utilizar o mapa, basta passar o rato por cima da cidade de partida e ver até onde é possível ir no tempo que definirmos, entre de 1h e 8h.

Em alternativa, podemos pesquisar a cidade de onde queremos sair e escolher o tempo que queremos que demore.

A duração da viagem apresentada tem em conta não apenas o tempo passado no comboio, mas, também, o tempo gasto nas escalas entre comboios.

Este mapa interativo pode ser verdadeiramente útil para aqueles que procuram alternativas aos aviões para umas férias ou escapadinhas, mas, também, para aqueles que pretendem dinamizar a sua viagem, indo além de um destino só.

Chronotrains