Fabricantes chinesas querem retaliar as taxas europeias sobre os seus carros elétricos

Depois de a União Europeia (UE) decidir impor taxas sobre os carros elétricos chineses, as fabricantes do país asiático pediram que o Governo retaliasse, impondo taxas aos carros oriundos do bloco.

Esta resposta foi, em parte, sugerida por Liu Bin, numa entrevista publicada pelo jornal Global Times, do Partido Comunista. O principal especialista do CATRC apelou ao aumento temporário da taxa sobre os automóveis com motores superiores a 2,5 litros. Recorde-se que, no ano passado, a China importou 250 mil automóveis deste tipo, conforme vimos aqui.

Agora, e após a decisão da UE relativamente aos carros elétricos oriundos da China, as fabricantes do país asiático pediram ao Governo para retaliar, aumentando as taxas sobre os carros europeus importados movidos a gasolina. A atual taxa de importação de automóveis, na China, é de 15%.

Empresas querem que a China retalie as taxas europeias sobre os elétricos

Segundo o jornal estatal Global Times, numa reunião à porta fechada, as empresas de automóveis chinesas e os grupos industriais sugeriram que as autoridades aumentassem as taxas sobre os grandes veículos a gasolina importados. Nessa reunião marcaram presença, também, fabricantes de automóveis europeias.

Conforme recordado pelo Automotive News Europe, a política comercial da UE está a tornar-se cada vez mais protecionista, especialmente em relação à China, por temer que o bloco se veja inundado por produtos baratos, incluindo carros elétricos, à medida que as empresas chinesas investem no estrangeiro.