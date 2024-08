Eco Wave Power lança primeiro projeto de energia das ondas à escala de MW em Portugal

A Eco Wave Power Global AB, uma empresa especializada em tecnologia de energia das ondas onshore, iniciou oficialmente o seu primeiro projeto de energia das ondas à escala de megawatts (MW) no Porto, Portugal.

Especializada em tecnologia de energia das ondas onshore, a Eco Wave Power Global anunciou o início oficial do seu primeiro projeto de energia das ondas à escala de MW, em Portugal.

Integrado num Contrato de Concessão mais alargado de 20 MW com a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), este projeto incluirá um museu subaquático educativo sobre a energia das ondas.

O começo do projeto foi marcado por uma reunião entre o diretor-executivo da Eco Wave Power, Inna Braverman, e a equipa de engenharia da empresa com a APDL e outros stakeholders.

Após a reunião, a equipa de engenharia visitou o local do quebra-mar e a zona por baixo do mesmo, conhecida como "A Galeria". É ali que os equipamentos de conversão de energia serão instalados.

Acreditamos que este será o primeiro projeto de energia das ondas no mundo a mostrar uma produção significativa de energia a partir da força das ondas. Acredito sinceramente que este projeto revolucionário posicionará a Eco Wave Power como líder no desenvolvimento de energia das ondas e servirá como um marco significativo para a comercialização da nossa tecnologia de energia das ondas a nível global.

Disse Inna Braverman, agradecendo o apoio do Município do Porto e da APDL, e destacando o potencial do projeto para reduzir a pegada de carbono do porto e criar novos postos de trabalho.

Este projeto vai ao encontro dos objetivos de Portugal em matéria de energias renováveis, que incluem a produção de 85% da sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030.

A primeira fase deste projeto surge na sequência da aprovação recebida em março de 2024 da APDL para a construção, apoiada por uma garantia de desempenho emitida pela Eco Wave Power para assegurar a conclusão do projeto no prazo de dois anos.